Los agentes inmobiliarios reclaman soluciones para “ampliar la oferta de viviendas” en Ibiza

Las Pitiüses registraron en el primer trimestre del año un total de 1.878 compraventas, lo que supone un incremento del 9,6% interanual, según el Informe Apibaleares del primer trimestre de 2026 sobre el mercado inmobiliario en Baleares que este viernes ha expuesto Luis Alberto Fabra, director de la cátedra de Mercado Inmobiliario y director de los estudios en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en la Jornada Inmobiliaria de Ibiza, celebrada en el centro cultural de Jesús y organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears y la Asociación API de las islas. A juicio de Frabra, Ibiza y Formentera muestran “el comportamiento más dinámico” de la Comunitat balear, destacando Vila con un total de 604 operaciones y Santa Eulària con 504.

El presidente del COAPI Balears, José Miguel Artieda, que ha inaugurado la jornada, indica que aunque Balears sea un único mercado, “la realidad es que existen comportamientos diferenciados entre territorios”, con islas como Ibiza que “mantienen un enorme capacidad de atracción y un dinamismo especialmente significativo”. Pero esa capacidad de atracción, alerta, “convive con una fuerte presión sobre la oferta disponible”. Los municipios de la isla, de hecho, tienen algunos de los mayores precios medios por metro cuadrado del mercado balear y nacional: en Sant Josep alcanza los 7.378 euros el metro cuadrado; en Santa Eulària, 7.368; en Ibiza, 7.024, según el informe. Son precios que están muy por encima de la media balear, situada en 4.173 euros; es decir, son casi un 77% superiores.

“Ibiza -apunta Artieda- refleja de forma especialmente visible muchos de los desafíos que afectan actualmente al mercado inmobiliario de Balears. Aunque la capacidad de atracción de la isla es extraordinaria, esa fortaleza hace aún más evidente la necesidad de avanzar hacia soluciones que permitan ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda”.

“Máximos históricos”

Más, si cabe, porque los precios “mantienen una trayectoria alcista sostenida, con máximos históricos”, recalca: “La tensión sobre el mercado residencial sigue siendo elevada”, se señala en el informe, en el que se destaca que uno de los elementos diferenciales del mercado de estas islas sigue siendo el peso de la demanda internacional: casi el 29% de las operaciones realizadas durante el primer trimestre correspondieron a compradores extranjeros. Eso sí, se porcentaje supone hasta seis puntos menos que cuando se tocó techo (35%). Se está reduciendo el peso del comprador extranjero, advierte Fabra. Así, los alemanes (39% en Balears) retroceden debido a la situación económica de su país. Los británicos, también están a la baja; los italianos, estables…

Precios “incomprensibles, inasumibles”

Las islas viven “una situación de emergencia”, subraya Artieda, que califica los precios de la vivienda de “inasumibles e incomprensibles en el caso de Ibiza” e insta a las administraciones a buscar “soluciones a este drama que vivimos”. En Ibiza, como media, se piden 874.719 euros por un inmueble; en Santa Eulària, 1.383.471 euros, y en Sant Josep, 1.456.373 euros, según los datos elaborados para este informe por Fabra. Hay que mirar dos veces esos datos en el informe para cerciorarse de que se están leyendo semejantes cifras, para creer que se ha llegado a semejante locura. Igual sucede con los alquileres medios: en Sant Josep es de 1.140 euros; en Santa Eulària, de 1.107; en Vila, de 979, y en Sant Antoni, de 953 euros. Los cuatro municipios ibicencos encabezan la estadística balear de esta radiografía del mercado inmobiliario.

"Hay que construir vivienda adquirible, y para eso hay que construirla con menos metros cuadrados"

Según Fabra, en estas islas se vive “una situación extraña de relativa estabilidad de compraventas”, y augura que “2026 será peor que 2025, pero no será un mal año”. Las compraventas “están cayendo” y el sector se encamina “hacia un mercado distinto, pues el mercado no es insensible a lo que ocurre”. Baja la actividad, pero, mientras tanto, los previos no paran de subir.

Se necesitan pisos más pequeños

Uno de los datos que más llaman la atención del estudio es que los pisos en venta tienen, de media, 106 metros cuadrados de media en estas islas. Ocupamos la cuarta plaza en el ranking de mayores superficies medias, aunque “las tres primeras son poblaciones donde el precio es barato. Aquí, por el contrario, es más caro y con más metros”. Fabra considera que eso no es lógico en la situación de emergencia habitacional que padecemos: “Habría que fomentar la producción de más unidades, para lo que habría que reducir la superficie de los inmuebles. Hay que construir vivienda adquirible, y para eso hay que construirla con menos metros cuadrados. Hay actualmente una producción de vivienda excesivamente grande”.

Intrusismo desmadrado

El director general de Vivienda de Balears, José Francisco Reynés, que ha participado en una mesa redonda, ha repetido el mantra del Govern sobre cómo atajar este problema: “Es una guerra de muchos frentes, no hay una única solución. Se necesita una batería de medidas”. También ha destacado que el Govern publicará en 2027 “incentivos” para la construcción de vivienda protegida y de precio limitado.

Además, Reynés ha recordado que esta misma semana se ha aprobado la ley omnibus (con 50 leyes afectadas), en la que el registro de los API pasa a ser optativo. Ya no es obligatorio, como se intentó al comienzo de esta legislatura, después de que ese requisito fuera tumbado por el Gobierno central. Un paso atrás en la lucha contra el intrusismo, una lacra que, según José Miguel Artieda, “en Ibiza supera todos los límites comprensibles” y que en Mallorca se enfrentan a sanciones que permiten “seguir jugando” a los infractores: “Cada vez hay menos inmuebles y más intrusos”.