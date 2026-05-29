Alumnos del instituto Sant Agustí visitan Protección Civil de Sant Josep para aprender sobre emergencias

Los alumnos de segundo de Secundaria del instituto Sant Agustí visitaron este viernes las instalaciones municipales de Protección Civil de Sant Josep en una jornada formativa organizada para acercar al alumnado el funcionamiento de este servicio esencial.

Alumnos del IES Sant Agustí en las instalaciones de Protección Civil. / A.S.J.

Durante la visita, los estudiantes conocieron los recursos de Protección Civil, además de los principales protocolos de actuación ante situaciones de emergencia y las labores de prevención y apoyo a la ciudadanía que desarrolla el servicio en el municipio.

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Josep, Vicent Torres, acompañó a los alumnos durante la jornada. La actividad forma parte de las iniciativas municipales impulsadas para acercar los servicios públicos a la comunidad educativa.