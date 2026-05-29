Educación
Alumnos de Videojuegos e Inteligencia Artificial de la UIB conocen el uso de las nuevas tecnologías dentro del Consell de Ibiza
El director insular de Nuevas Tecnologías explica a los estudiantes cómo se aplican estas herramientas digitales en la gestión del territorio, la detección de viviendas turísticas ilegales y el análisis de datos territoriales
Alumnos del Grado de Innovación en Videojuegos e Inteligencia Artificial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han visitado este miércoles el Consell de Ibiza, acompañados por su profesor, Francisco J. Perales, catedrático de la UIB, director de la Unidad de Innovación en Videojuegos e Inteligencia Artificial (UVJIA) y presidente del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de les Illes Balears.
Durante la visita, el director insular de Nuevas Tecnologías, Javier Torres, ha explicado a los estudiantes el funcionamiento de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) que utiliza el Consell de Ibiza. Se trata de plataformas digitales que integran mapas, fotografías aéreas y bases de datos territoriales, y que permiten consultar información vinculada al planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y la cartografía oficial de la isla.+
Ejemplos prácticos del GIS
Los alumnos también han conocido ejemplos prácticos del uso de esta tecnología en la gestión pública. Entre ellos, el cruce de datos de licencias con información georreferenciada y catastral, la detección de viviendas turísticas ilegales mediante el análisis de anuncios publicados en plataformas digitales o el apoyo a la lucha contra el transporte ilegal a través del análisis de datos territoriales y patrones de movilidad.
Según el Consell, esta visita ha servido para acercar a los estudiantes la aplicación real de las nuevas tecnologías dentro de la administración pública y mostrar cómo herramientas innovadoras como los GIS contribuyen a mejorar la gestión del territorio y los servicios públicos en Ibiza.
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