Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire

Los bomberos de Ibiza están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado este viernes sobre las 17.13 horas cerca de Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària.

Hasta la zona se han desplazado dos corporaciones del cuerpo de bomberos para extinguir este fuego que ha sido provocado por un cable de alta tensión, según han comprobado los efectivos que está trabajando sobre el terreno.

Además, los trabajos de extinción también cuentan con la colaboración del Institut Balear de la Natura (Ibanat), el organismo dependiente del Govern balear para luchar contra los incendios, que han desplazado un helicóptero a la zona.

En la zona trabajan en la extinción del fuego cuatro medios aéreo, dos autobombas, nueve bomberos forestales, dos agentes medioambientales, según la última actualización del Ibanat. También se encuentran en la zona los bomberos de Ibiza y patrullas de la Policía Local de Santa Eulària.