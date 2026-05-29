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Esta es la agenda más inminente de Hï Ibiza

Hï Ibiza reúne a CamelPhat, Mëstiza, Indira Paganotto, Francis Mercier y EASTENDERZ

Mëstiza en Hï Ibiza. | TNL

Mëstiza en Hï Ibiza. | TNL

Redacción Ibiza

Hï Ibiza vuelve a marcar el pulso de la isla con una programación que convierte los últimos días de mayo y el inicio de junio en una auténtica declaración de intenciones. El club reúne en apenas unos días algunas de las propuestas más potentes de la electrónica internacional, con residencias, openings y formatos especiales pensados para quienes no quieren vivir el verano desde la barrera.

La primera gran cita llega este viernes con CamelPhat, que despedirá el primer tramo de Summer of Love con un esperado ‘All Night Long’ en el Theatre. Dave Whelan y Mike Di Scala tomarán el control de la sala durante toda la noche, sin interrupciones, en una sesión diseñada para llevar al público desde el house melódico más hipnótico hasta los momentos de mayor euforia.

El domingo será el turno de dos mujeres españolas con proyección global. Mëstiza abrirá su residencia en el Theatre con una propuesta que fusiona flamenco, house, melodic techno y ritmos latinos, mientras Indira Paganotto estrenará ARTCORE en la Club Room con su psy-techno intenso, acelerado y psicodélico.

El lunes 1 de junio, Francis Mercier presentará Solèy, una residencia de 19 fechas inspirada en el Caribe, África, Haití y Nueva York, con house orgánico, danza, música en directo y una fuerte identidad multicultural.

La semana continuará el martes 2 de junio con la llegada de EASTENDERZ al Theatre. East End Dubs llevará a Hï Ibiza el sonido underground londinense, con deep tech, minimal house y una apertura encabezada por East End Dubs B2B Skepta.

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