¿Estará despejado el cielo de Ibiza el día del eclipse? La Aemet responde

Durante el atardecer del próximo 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol, el primero en más de un siglo, que podrá verse desde España.

Aunque es muy pronto para saber si las nubes permitirán observarlo bien, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado un mapa que permite identificar las regiones del país donde en los últimos 16 años el cielo ha estado mayormente libre de nubes.

"Es importante tener claro que este estudio no es una previsión meteorológica, sino una estimación de qué zonas suelen tener mejor visibilidad por nubosidad en esos días y horas de agosto", advierte la autoridad meteorológica en su blog.

El resultado del estudio fue una estadística sobre la frecuencia de que el cielo esté poco nuboso o despejado, para esas fechas, en las distintas zonas de España.

La zona del eclipse total recorrerá el norte, centro y este del país. / ELTIEMPO.ES

Si una zona ha tenido cielos despejados en esas fechas y en el intervalo horario del eclipse durante la mayor parte de los últimos años, sería razonable pensar que también tendrá más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones.

Según Aemet, la zona de mayor frecuencia de cielos despejados es la mitad sur peninsular, precisamente el área que está fuera de la franja de totalidad del eclipse.

En Baleares, la probabilidad de cielos despejados de los últimos dieciséis años es mayoritariamente de entre el 65 y el 80 %, salvo en el norte de Ibiza y parte del noreste de Mallorca, donde la horquilla se sitúa entre el 50 y el 65 %. O sea, es donde ha habido más años en los que en esa fecha ha estado nublado.

La complejidad atmosférica de las nubes

La base principal del estudio fue el conjunto de datos conocido como ERA5, desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Lo que proporcionan estos datos es una reconstrucción del tiempo que ha habido en el pasado a partir de observaciones reales: estaciones meteorológicas, barcos, aviones, globos sonda...

"Las nubes, en concreto, son uno de los fenómenos atmosféricos más complejos de representar correctamente. Es en este punto donde entra la segunda pieza clave del estudio: las observaciones desde satélites meteorológicos".

Sergio G. Cañizares

Para corregir los posibles errores sistemáticos de ERA5 se utilizó la información de la nubosidad estimada por satélite. El estudio comparó la nubosidad de ERA5 con la estimada por satélite durante un periodo de años común, lo cual permitió identificar los errores típicos del modelo en las distintas zonas de España.

Una vez conocidos estos errores, se aplicó la corrección al conjunto histórico de datos de ERA5 comprendido entre 2010 y 2025, para los días del 11 al 13 de agosto de 17 a 20 horas UTC, que corresponden con el periodo horario en el que tendrá lugar el eclipse.

De todas maneras, desde la Agencia aclaran que "hasta unos pocos días antes no podremos saber qué tiempo se espera" para entonces.