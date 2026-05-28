Vicky Martín Berrocal enseña su enorme maleta para Ibiza y pide ayuda: “Soy un desastre”

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a conectar con sus seguidores con uno de esos vídeos espontáneos que funcionan porque cualquiera podría verse reflejado en la escena: una maleta enorme, demasiada ropa y una escapada a Ibiza que exige resolver varios planes en muy poco tiempo.

La diseñadora ha compartido un vídeo en el que muestra parte del equipaje que prepara para viajar a la isla. “Normalmente me llevo esto para pasar el día”, comenta mientras enseña una maleta de grandes dimensiones. El problema, según explica, es que el viaje incluye más de un plan: “Una comida en la playa y al día siguiente, una fiesta”.

Entre risas y dudas, Vicky Martín Berrocal reconoce que no tiene claro qué ponerse. En el vídeo enseña una camisa blanca con un vaquero blanco y también unas sandalias que, según ella, “van con todo”. Sin embargo, el estilismo no termina de convencerla y acaba pidiendo ayuda a sus seguidores: “Ay, no sé, por favor, por favor, os pido ayuda”.

La escena continúa con más opciones sobre la mesa. La diseñadora muestra dos vestidos, uno marrón y otro azul, como posibles alternativas para sus planes en Ibiza. Entre prendas blancas, vestidos de verano y accesorios todoterreno, Vicky resume su caos de maleta con una frase que ha generado complicidad entre sus seguidores: “Soy un desastre”.

El vídeo refleja una situación muy habitual antes de una escapada a Ibiza: querer ir preparada para la playa, una comida informal, una noche de fiesta y cualquier plan improvisado que pueda surgir en la isla. En el caso de Vicky Martín Berrocal, ese dilema se convierte además en contenido de moda, humor y cercanía.

Con su estilo habitual, la diseñadora convierte una simple maleta en una conversación con sus seguidores, que ahora tienen la última palabra sobre qué look debería elegir para disfrutar de Ibiza.