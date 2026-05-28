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Pleno de Santa Eulària

Vecinos de Santa Eulària denuncian el deterioro de los aparcamientos disuasorios y la acumulación de residuos

El Ayuntamiento instalará limitaciones de altura para evitar el acceso de caravanas en los aparcamientos disuasorios

Coches aparcados durante la dana en Cala Llonga.

Coches aparcados durante la dana en Cala Llonga. / J.A. Riera

Samia Khenien

Samia Khenien

Santa Eulària

"Los vecinos destacan deficiencias existentes en los aparcamientos disuasorios: falta de mantenimiento, suciedad, acumulación de residuos, escasa vigilancia y deterioro del firme, con casos especialmente graves donde los baches son de gran tamaño y profundidad y dificultan la circulación y el estacionamiento de vehículos", explica María Carmen Quintero, del grupo socialista de Santa Eulària, en la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo. Quintero destaca que en el 'parking' disuasorio de Puig d'en Valls incluso "ocupan el espacio furgonetas y campers".

En este punto, todos coinciden que los aparcamientos del municipio requerían mejoras estructurales. La concejala de Servicios Territoriales, Cristina Tur explica que para evitar el estacionamiento prolongado, como el de caravanas y campers, "se van a pedir limitaciones de altura", y que se estudiarán las medidas concretas. Además, tanto Vox como el PP coinciden en que "si se crean botellones, hay que llamar a la policía", como incide Paula Salsoso, de Vox.

Qué se hará

Tur explica que en casos de 'parkings' que requerían reformas como el de Cala Llonga, "se han retrasado por las danas". Aun así, afirma que ha habido "numerosas actuaciones en Cala Llonga" y que "se instalarán farolas solares y se pondrá grava". Álvaro de la Fuente, de Unidas Podemos sostiene que, a gran escala, "hay que depender más del transporte público".

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La propuesta no ha salido adelante por los votos en contra del PP, ante la sorpresa del resto de grupos políticos.

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