Sant Antoni prevé iniciar tras el curso las obras de la cubierta del pabellón del IES Quartó de Portmany

"Una vez acabe el curso escolar, esperamos comenzar la renovación y las obras de la cubierta del pabellón del IES Quartó de Portmany". Estas son las previsiones de la concejala de Obras Públicas e Infraestructuras, Neus Mateu Roselló, acerca del inicio de la remodelación de una de las partes del centro educativo portmanyí.

La edil popular ha explicado durante la sesión plenaria, en relación con el estado de la actuación: "Tan solo estamos pendientes de hacer efectiva la medida presupuestaria". Además, ha recordado: "Ya está adjudicada a una empresa. Salió a licitación por un importe de unos 2.112.000 euros, pero hemos conseguido una baja de en torno al 10% y, finalmente, se ha adjudicado por aproximadamente 1.901.000 euros".

Durante el turno de preguntas, la concejala del PSOE María Neus Marí Costa se ha interesado por la situación del parque infantil Pep Negre, en Sant Rafel, a raíz de una noticia publicada por Diario de Ibiza a principios de este mes en la que se recogían las quejas de varios vecinos por su mal estado.

Ante ello, el concejal de Espacios Públicos, David Márquez Boza, ha indicado que "si todo va bien, el próximo miércoles, 3 de junio, estarán acabadas todas las actuaciones de mejora previstas".

El baño de la parada de taxis tendrá un coste de 0'50 euros por usuario

Por otro lado, durante la sesión plenaria ordinaria de Sant Antoni también se han tratado otros asuntos, como la ordenanza reguladora de la tasa para la prestación del servicio de aseos de carácter público. Estos aseos, ubicados junto a la parada de taxis del pueblo, en el Passeig de ses Fonts, tendrán un coste de 50 céntimos por usuario. El punto ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y de la concejala de Unidas Podemos, mientras que el resto de fuerzas políticas, PSOE y Vox, se han abstenido.

Cabe recordar que, tal y como informó Diario de Ibiza el pasado mes de febrero, este servicio responde tanto a las demandas de los profesionales del taxi y de sus usuarios como a las de vecinos y visitantes del municipio.