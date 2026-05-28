Sant Antoni incrementará en un millón de euros la inversión en limpieza hasta 2027

Sant Antoni ha aprobado en su última sesión plenaria, celebrada este jueves 28 de mayo, la modificación del contrato de limpieza municipal, con una considerable subida presupuestaria anual. Con ello, se incrementa la inversión en 402.000 euros para este año y en unos 604.000 euros para 2027. La propuesta ha salido adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular, mientras que el PSOE y Unidas Podemos se han abstenido y el único voto en contra ha sido el de Vox.

Durante la exposición del asunto, la concejala de Limpieza del Ayuntamiento, Josefa Torres Costa, ha explicado que esta decisión responde a una necesidad: "Al haber ahora más áreas peatonalizadas con el bulevar Vara de Rey, se reforzará el sistema de limpieza en esta zona". Sin embargo, ha matizado: "Aprovechando esta circunstancia, algunas de las actuaciones que se contemplan en este incremento también se podrán derivar al resto del municipio".

Cabe destacar que el contrato actualizado incluye tres líneas de actuación centradas en la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de espacios verdes. En concreto, esta ampliación supondrá la incorporación de ocho trabajadores y dos máquinas hidrolimpiadoras para reforzar los servicios municipales.

Esta iniciativa, que tiene "como objetivo mejorar la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos", según ha indicado Torres, ha sido uno de los temas más controvertidos del pleno. Aunque todas las fuerzas políticas han coincidido en la necesidad de mejorar la limpieza del municipio, la oposición se ha mostrado en desacuerdo con el planteamiento del contrato actualizado. "Se centran solo en unas pocas calles, mientras que el resto se encuentran en un estado muy mejorable. Si no tuvieran mayoría absoluta, creo que les costaría sacar adelante este punto", ha indicado el secretario general del PSOE en Sant Antoni, Antonio Lorenzo.

De modo similar ha opinado la edil de Vox, Esther Fernández Van Sloun: "No es solo cuestión de ampliar la inversión en cerca de un millón de euros, también hay que tener en cuenta que este servicio debe prestarse por igual en todo el municipio. Por ejemplo, los alrededores de la rotonda del Mercadona y del IES Quartó de Portmany parecen una selva. No se limpian desde hace mucho tiempo".

Por su parte, la edil de Unidas Podemos, Angie Roselló, ha defendido que "no debería invertirse tanto dinero solo en unas pocas calles del municipio".

Marcos Serra, alcalde: "La inversión seguirá incrementando de manera exponencial"

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha justificado la necesidad de mejorar la limpieza de las calles: "La vía pública no estará más limpia hasta que se apliquen las actuaciones contempladas con el incremento de la nueva inversión".

Además, Serra ha advertido de que, a partir de 2027, la inversión en el servicio de limpieza irá a más: "La subida será mucho más alta, ya que crecerá de manera exponencial. Esta contrata no será nada en comparación con la siguiente, en la que se invertirá aún mucho más". Y ha añadido: "Si no quieren estar de nuestro lado, luego no se quejen del mal mantenimiento de la vía pública y no nos den lecciones sobre la limpieza".

Antonio Lorenzo, PSOE: "La modificación podría haberse planteado de otro manera"

Ante ello, Lorenzo ha replicado: "No criticamos la inversión, pero sí nos quejamos de la desatención en otros puntos de Sant Antoni, ya que el municipio no está en condiciones y solo hay que pasearse por el pueblo para percatarse de que está sucio y de que en varios puntos también apesta. No solo lo decimos nosotros, sino también los vecinos. Al final, esta modificación podría haberse planteado de otro modo".

Con todo, la modificación del contrato de limpieza municipal salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno, aunque el debate evidenció las diferencias entre los grupos sobre el alcance de las actuaciones previstas y la necesidad de extender las mejoras al conjunto del municipio.