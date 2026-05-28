Salud integrará cerca de 200 enfermeros especialistas de familia y comunitaria

La conselleria de Salud pondrá en marcha un proceso extraordinario de integración para transformar plazas de enfermería generalista en plazas de enfermería especialista en familiar y comunitaria. La medida permitirá que cerca de 200 profesionales ocupen una plaza acorde con su especialidad.

Con esta iniciativa, Atención Primaria de Baleares contará con casi 200 plazas de enfermería especialista. La cifra representará cerca del 30% de la plantilla de enfermería de Atención Primaria y situará la cifra en una especialista por cada 6.000 habitantes, una de las más altas del Estado.

El proceso reconoce la formación específica de las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria y favorece la sustitución progresiva de plazas genéricas por plazas destinadas a profesionales que han completado la residencia de enfermería (IIR). La especialidad refuerza ámbitos como la atención familiar, la salud comunitaria y las tareas de promoción y prevención de la salud.

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la página web del Servei de Salut. Las personas interesadas deberán cumplir varios requisitos: disponer de un nombramiento fijo, interino por vacante o de sustitución en la categoría de enfermería; encontrarse en situación de servicio activo o asimilado; contar con el título universitario oficial de grado o diplomatura en Enfermería junto con la especialidad en familiar y comunitaria, y ejercer las funciones propias de la categoría dentro del marco legal establecido.

Las especialidades de enfermería aparecen recogidas en el Decreto 45/2019, de 24 de mayo, que regula la creación, modificación y supresión de categorías del Servei de Salut. La normativa incorporó categorías como enfermería especialista en familiar y comunitaria, del trabajo, geriátrica y pediátrica. Además, actualizó la denominación de la categoría de enfermería obstetricoginecológica para incluir la especialidad.