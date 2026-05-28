Salud abre un proceso de mediación para reconducir la situación de crisis en la unidad de Psiquiatría de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha un procedimiento de mediación para intentar reconducir la situación en el servicio de Psiquiatría y Salud Mental. La idea es arbitrar entre la responsable de la coordinación de la unidad y diez de los profesionales con los que lleva años trabajando, siete de ellos de baja por diferentes motivos, que han dirigido un escrito al Área de Salud en el que denuncian diferentes anomalías en el funcionamiento del servicio.

La consellera balear de Salud, Manuela García, reconoce que, desde que "fueron conscientes" de la situación de este servicio en Ibiza y Formentera, están "trabajando de una manera intensa" a través de esta iniciativa de mediación puesta en marcha por el Servicio de Salud. La consellera hizo estas declaraciones durante la presentación en el Hospital Can Misses de la primera donación de órganos en asistolia controlada, un procedimiento que supone un avance importante para la capacidad asistencial del centro y para el sistema de trasplantes.

La apertura del proceso de conciliación dentro de la unidad de Psiquiatría está dirigida por la directora médica del Área de Salud, Sausan Sayed Ávila. "Estamos trabajando para solventar la situación que lleva años enquistada, no es un problema de ahora. Esperamos que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, poder resolver esta situación", asegura al respecto la consellera a preguntas de los periodistas.

Una carta de protesta a la dirección de diez de los catorce profesionales

La crisis en esta unidad ha llegado a tal punto que diez de sus catorce profesionales han firmado un escrito de denuncia ante la dirección general de Salud Mental, la dirección Médica, el servicio de Prevención de riesgos laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes, en el que "trasladan su creciente preocupación ante la situación que atraviesa la unidad en sus distintos niveles asistenciales".

Según explican en este texto estos profesionales a los responsables de la sanidad pública pitiusa, "en la actualidad, la organización del servicio está afectando de manera significativa a la calidad y la seguridad de los cuidados, así como al bienestar de los profesionales (facultativos, enfermería, TCAE, terapeutas ocupacionales, administrativos, monitores, celadores y personal de seguridad), quienes estamos desarrollando nuestra labor bajo una presión asistencial insostenible".

Preguntada en su momento por estas críticas, la dirección del Área de Salud explicó que "es conocedora de las inquietudes trasladadas por parte de profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio". Y añadió: "El ámbito de la salud mental afronta desde hace tiempo una elevada presión asistencial y organizativa, una situación compleja que exige una adaptación continua de los recursos y de la organización asistencial para garantizar una atención adecuada a los pacientes". Esta situación de "elevada presión asistencial", reconocen, "se ha agravado en las últimas semanas por la baja laboral de siete facultativos".

Por su parte, la coordinadora del área niega, en un comunicado remitido a esta redacción este martes, primero que pueda abrir expedientes (asegura que "no forma parte de sus atribuciones"), y, segundo, que la situación organizativa descrita en su escrito de denuncia por diez de los catorce profesionales de la unidad, pueda atribuirse a su actuación. También asegura que las denuncias de los profesionales no fueron contrastadas, cuando este diario, tras tener acceso al documento firmado, se puso en contacto con el Área de Salud, máximo responsable tanto de esta unidad como del conjunto de la sanidad pública pitiusa. Desde la gerencia sanitaria reconocieron estar al corriente de las quejas de los profesionales de Psiquiatría.