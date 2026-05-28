"En una cala donde no hubiese nadie": los rincones favoritos de los usuarios para desconectar en Ibiza y Formentera

Si algo tienen Ibiza y Formentera es esa capacidad de hacer que uno desaparezca del mapa aunque solo sea durante unas horas. A la pregunta lanzada en el Facebook de este diario "¿Dónde te perderías?" cientos de recuerdos, confesiones y rincones secretos de usuarios de Ibiza llenaron los comentarios.

Las respuestas dejaron claro que las playas siguen siendo las grandes protagonistas. Ses Illetes, Migjorn, Espalmador, cala Saona, Benirràs, es Caló, Cala Martina o cala en Baster aparecieron una y otra vez como esos lugares donde el tiempo se detiene y el móvil deja de importar. "Dentro del azul mar de Formentera. Mejor, no me busquéis", escribía María Alloza. Más directo todavía fue Pablo Ezequiel Cuevas: "En Formentera no me perdí, me encontré". Maria Del Prado Astillero lo resumía perfectamente al decir que se perdería "en alguna cala donde no hubiese nadie".

Muchos eligieron perderse mirando el mar. Otros, directamente, bajo él. Joan Dorado lo resumía con poesía submarina: "En el fondo del mar… Todo lujo". Y Marilina Jerez confesaba que su lugar perfecto está "buceando entre las rocas de es Caló".

Pero la isla también vive en sus bares, terrazas y noches inesperadas. Uno de los comentarios más celebrados fue el de C. Cienfuegos, que recordó aquellas madrugadas eternas en un pequeño bar llamado Guaraná, en Santa Eulària: "Aquella noche pretendía ser tranquila y acabamos hasta las 7 de la mañana con un musicón bestial. Aquella Ibiza…".

En Ibiza es imposible desaparecer

La nostalgia también apareció en forma de bocadillos calientes y cañas baratas. Carlos González rememoró el mítico Bar Costa de Santa Gertrudis allá por el 95, después de salir del trabajo en el polvorín. Otros eligieron clásicos eternos como Pacha, Amnesia, Can Jordi, Sa Trinxa, Jockey Club o el Blue Bar.

Y luego están los que no quieren revelar el secreto. Porque perderse implica precisamente eso: no ser encontrado. "No me busques", repetían varios usuarios entre risas y emojis. "Si me pierdo es para que no me encuentren", escribía Evaristo Alquila. Elena Montiel iba más allá: "¿Cómo te lo voy a decir para que luego vaya todo el mundo a incordiar?".

También hay quien no ha podido contener el sarcasmo y ha señalado que "en la DGT haciendo un trámite" sería uno de los lugares donde perderse. Y, cómo no, nunca faltan los que aseguran que en Ibiza es imposible desaparecer: "Me conoce todo Dios".

Con estas respuestas, recuerdos de juventud y rincones mágicos, quedó algo claro: cada persona guarda su propia Ibiza y su propia Formentera. Para unos está en una cala escondida al atardecer. Para otros, en un puerto, un chiringuito, una carretera blanca o una terraza cualquiera donde sonaba la canción perfecta. Y quizá esa sea la verdadera esencia de las Pitiusas: aquí cada uno sabe exactamente dónde perderse.