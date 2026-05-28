La oposición de Ibiza apela a la ética con la VPL de Triguero: “No podemos tener un especulador inmobiliario como alcalde”

Más que si el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha cometido una ilegalidad al transformar un local en vivienda de precio limitado, PSOE, Unidas Podemos e incluso Vox han apelado, durante el debate de esta polémica en el pleno extraordinario celebrado este jueves en Can Botino, a la ética. La edil socialista Carmen Boned lo ha dejado claro con sus primeras palabras: “Es un asunto que va mucho más allá de un simple expediente urbanístico”. Va de “arrogancia y abuso de poder”, pero también va del alcalde “que más cobra de Balears, 70.000 euros anuales”, y que vive en un municipio donde hay “una emergencia habitacional sin precedentes”. Un alcalde que “en un momento de inspiración suprema” decidió “aprovecharse de una ley aprobada por su propio partido y pensada para la gente que realmente lo necesita”.

Y Triguero “no tenía esa necesidad”, según la portavoz del PSOE, impulsor, junto a UP, de este pleno extraordinario: “Lo peor es que usted había pensado que nadie lo descubriría, que podía hacer lo que quisiera porque es alcalde. Pero esta vez le han pillado”.

Cree la socialista que “ya tendría que haber dimitido por vergüenza, por responsabilidad y porque ha perdido toda la credibilidad de hablar del alquiler”.

“Sabemos que ya han vivido allí. Lo saben los vecinos, lo sabe mucha gente y usted lo sabe perfectamente. Tal vez se deberían publicar [en prensa] también los consumos de luz y agua”

Los socialistas no se creen que el alcalde invirtiera en esa VPL para disponer de “toda clase de comodidades, de una cocina de diseño y hasta de un olivo”, para luego “alquilarlo a precio limitado. ¿De verdad? ¿Qué hará si salen fotos de usted en ese jardín tan precioso que se ha dejado en el nuevo piso?”. Y ha insistido, como luego harían su compañero de partido Pep Tur y la edil de UP Guadalupe Nauda, en que, aunque lo niegue, ha residido en ese piso con su familia: “Sabemos que ya han vivido allí. Lo saben los vecinos, lo sabe mucha gente y usted lo sabe perfectamente. Tal vez se deberían publicar [en prensa] también los consumos de luz y agua”.

La huida de la VPL

“Quiere -ha proseguido en ese sentido Tur- hacer creer que hizo una inversión de centenares de miles de euros para alquilar el nuevo piso a 1.000 euros. Que paró el tráfico para poner un olivo en el jardín para alquilarlo a 1.000 euros. Que puso toldos automáticos de alta gama para alquilarlo a 1.000 euros. Nadie le cree. Es un mentiroso. Ha sido un mentiroso toda la legislatura”. Toda la operación urbanística genera “dudas éticas, políticas y también legales” a los socialistas, aunque recomiendan a Triguero renunciar “por ética”.

Intervención de Pep Tur durante la sesión extraordinaria. / JA RIERA

El alcalde no ha contestado a la pregunta de “por qué, antes de mudarse, instaló unas vallas claramente ilegales, tipo búnker”. Y le avisa de que “será el tiempo y sus propios compañeros de partido quienes le pondrán en su lugar”.

Dignidad fingida

“No podemos tener un especulador inmobiliario como alcalde. Y mucho menos si se hace aprovechando leyes creadas para los que más necesitan”, ha acusado el socialista Pep Tur en el segundo turno de intervenciones. Tur cree que Triguero ha urdido un plan especulativo desde que fue votada la zonificación de Can Misses para poder convertir locales en VPL: “Compró un local en el mismo edificio donde vivía para hacer un VPL. Transfirió propiedades de sus hijos para cumplir los requisitos de la ley. Y se fue a vivir a la VPL, alquilando el piso en el que vivía hasta entonces. A saber a qué precio”. Lo califica de “jugada especuladora”, de la que finalmente “escapó, literalmente, de la VPL con nocturnidad”, para luego “fingir dignidad donde solo había un especulador intentando tapar una operación miserable”.

"El tejemaneje" del alcalde

Para Guadalupe Nauda, edil de Unidas Podemos, el pleno extraordinario debía servir para que el alcalde explicara por qué residía con su familia “en una VPL teniendo otras propiedades”. Para que explique por qué él “tiene más derecho a una VPL o más necesidad habitacional” que quienes, por ejemplo, residen en los campamentos: “Míreles a los ojos, explíqueles por qué, mientras todos ellos viven así, usted y su familia, que poseen, al menos tres viviendas, vivía en una VPL”.

Àlex Minchiotti abraza al alcalde al acabar el pleno. / JA RIERA

Nauda acusa al alcalde de “hacer un tejemaneje para adquirir un local, convertirlo en una VPL y alquilar otras propiedades presuntamente a 3.000 euros”. Y en cuanto a la herencia en vida a sus hijos, “ante notario y de forma presuntamente ficticia”, eso es “insultar a la inteligencia de todos los ciudadanos”. Cree la edil de UP que “canta mucho que hiciera una transferencia de una parte de sus bienes a nombre de sus hijos” justo cuando la convertía en vivienda: “Si es un fraude o no, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que no es ético”.

Triguero tampoco ha respondido a numerosas preguntas formuladas por Nauda: ¿Ha participado en la zonificación de los locales que se podrían convertir en VPL? ¿Va a incluir sus viviendas en la inmobiliaria pública de vivienda? ¿Puede decir el número de expediente para la instalación y posterior retirada de la valla de la vivienda VPL?

"¿Es moralmente razonable?"

Incluso Héctor Andrés, edil de Vox, ha planteado si “era moralmente razonable que el alcalde de Ibiza realizara una operación de este tipo en el peor momento posible para las familias de esta ciudad”, muchas de ellas viviendo en caravanas y asentamientos: “Y nuestro alcalde realiza una operación inmobiliaria acogida en una figura legal creada supuestamente para facilitar el acceso a la vivienda”.

“Si después de todo lo ocurrido usted está tranquilo, continúe. Si no lo está, entonces usted mismo sabrá lo que tiene que hacer”

Y de ahí la siguiente pregunta: “¿Era realmente necesario ampliar patrimonio de esta manera justo en este momento? Esta es una cuestión política, no jurídica. No discutimos sobre su derecho a ampliar su patrimonio, pero sí el de utilizar para ello una figura creada expresamente por el Govern para quienes no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda de mercado”, le ha reprochado.

“Quizás el problema es que usted sigue creyendo que aquí solo se debate si algo es legal o no lo es. No es así. Aquí también se debate si quien gobierna en una ciudad con una crisis de vivienda nunca vista debe actuar con un nivel de prudencia y de ejemplaridad superior al del resto”, ha añadido Andrés. No ha pedido su dimisión, pero lo que le ha propuesto es casi peor, una carga de profundidad que apela a su conciencia: “Si después de todo lo ocurrido usted está tranquilo, continúe. Si no lo está, entonces usted mismo sabrá lo que tiene que hacer”.