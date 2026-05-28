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Una nueva planta fotovoltaica en el Cetis para impulsar el autoconsumo energético en Ibiza

La instalación, de 47 kW de potencia, está financiada con fondos europeos NextGeneration-EU y permitirá reducir el consumo eléctrico y las emisiones contaminantes

El concejal Jordi Grivé, ante las placas fotovoltaicas

El concejal Jordi Grivé, ante las placas fotovoltaicas / AE

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha finalizado la instalación de una nueva planta fotovoltaica de 47 kW en la cubierta del edificio Cetis, una actuación con la que el Consistorio "refuerza su apuesta por el autoconsumo energético, la sostenibilidad y la eficiencia energética", según un comunicado del Ayuntamiento.

La nueva instalación está destinada a la producción de energía eléctrica para autoconsumo, lo que permitirá al edificio cubrir una parte significativa de sus necesidades energéticas mediante fuentes renovables. De esta manera, el Ayuntamiento "reducirá el consumo eléctrico procedente de fuentes convencionales y disminuirá el impacto ambiental asociado a la actividad municipal", señala la nota.

El proyecto ha sido financiado mediante una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo, con o sin almacenamiento eléctrico, promovidas por el sector público, comunidades energéticas, asociaciones empresariales y cooperativas sin ánimo de lucro.

La actuación se enmarca en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears (PITEIB), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration-EU.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Eivissa "continúa avanzando en la implantación de medidas orientadas a la lucha contra el cambio climático, la mejora de las infraestructuras municipales y la construcción de un modelo energético más responsable y respetuoso con el medio ambiente", añade el comunicado.

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Además de reducir las emisiones contaminantes, la nueva planta fotovoltaica permitirá rebajar los costes energéticos municipales y servirá como "ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad y aprovechamiento de energías renovables en el municipio".

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