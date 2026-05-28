Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La agenda llega esta semana con un marcado acento cultural y creativo, con el Fantasía Festival como una de las grandes citas. La propuesta vuelve a convertir Ibiza en un territorio abierto a la imaginación, la creación y las miradas más libres, con actividades pensadas para distintos públicos y una programación que invita a dejarse llevar por el juego, el arte y la sorpresa.

También destaca la celebración de los Ray of Light Awards, una cita que reúne talento, compromiso y creatividad en torno a unos premios que ya se han hecho un hueco propio en el calendario cultural de la isla. A ellos se suma una agenda especialmente intensa, con las fiestas de Sant Ferran en Formentera, que llenan el pueblo de ambiente festivo, música y actividades populares.

La música vuelve a tener un peso importante, con conciertos como el festival de música urbana 'Ritmo Encendío' en Puig d'en Valls, además de otras actuaciones repartidas por distintos escenarios de las Pitiüses, como el del Brandenburg Consort del viernes en la iglesia de Santo Domingo. Formentera suma además una nueva edición de Formentera Zen, centrada en el bienestar, la inspiración y el crecimiento personal, mientras que Ibiza mira también al pensamiento y la creación contemporánea con propuestas como 'Visionarios', con el activista por la Paz Satish Kumar.

El teatro, con la ovbra ‘Peligro: Narcisistas’ en el Club Diario de Ibiza, las actividades familiares, las exposiciones, presentaciones de libros, charlas y otras propuestas culturales completan una agenda amplia y variada y con planes tanto en Ibiza como en Formentera. Todo está aquí.

Fin de semana de cine cion la segunda edición de los Ray Of Light Awards / DI

JUEVES 28 DE MAYO

Cine

Ray of Light Awards

10 horas. ‘Networking Breakfast’. Encuentros informales abiertos a profesionales, colaboradores, prensa. La Curandera de Ses Salines.

‘Networking Breakfast’. Encuentros informales abiertos a profesionales, colaboradores, prensa. La Curandera de Ses Salines. De 11 a 17 horas. ‘Screenings / Proyecciones de las películas nominadas’. La Nave de ses Salines. Acceso libre con donación voluntaria.

‘Screenings / Proyecciones de las películas nominadas’. La Nave de ses Salines. Acceso libre con donación voluntaria. Desde las 18 horas. ‘Ray of Light Day’. Encuentro centrado en historias vinculadas a transformación personal, creatividad y conciencia. La Curandera de Ses Salines. Acceso mediante entrada.

‘Crimson Gold (Sangre y oro)’. De Jafar Panahi (Irán, 2003). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Libros

‘Premis Mallorca 2025’: Presentación con los autores Damià Rotger Miró y Vicenç Amengual i Sales. Presenta Pablo Herranz. 19.30 horas. Sala Maria Villangómez de la Biblioteca Municipal d’Eivissa (Can Ventosa).

‘Los indeseables’: Presentación de la reedición ampliada del libro, de José Miguel L. Romero, con el autor y la editora Neus Escandell. Editorial Balàfia Postals. 20 horas. Sa Nostra Sala.

‘Finanzas para llevar’: Presentación del libro con Juan F. Ballesteros, autor, economista y asesor financiero, sobre la importancia de la planificación financiera de empresas y particulares. 17.30 horas. Centro Cultural de Jesús.

‘El eterno retorno. Relatos migratorios en primera persona’: Club de lectura feminista con Asmaa Aouattah. 18.30 horas. Casal d’Igualtat de Vila, avenida de la Pau s/n.

Música

Cors de l’Urgell y de Sant Josep: concierto de primavera. Más de 150 voces interpretan temas tradicionales arreglados para coro 20 horas. Iglesia de Sant Josep. Entrada libre.

The Peluts. Blues y rock. Can Jordi. 19 horas.

Los del Varadero. Rumba y pop. Bar Tribu. 20 horas.

Ángel Vera y David Barona. Música americana. Why Not. 20 horas.

El Artu, acompañado por Eugenio Pérez Guitián. Bossa nova, folk, música latina y pop. Racó Verd. 20.30 horas.

The Rosemary Family. Flamenco, rock y rumba. Can Riku. 21 horas.

Conferencia

‘Estalvia amb l’autoconsum fotovoltaic!’: Sesión informativa sobre cómo participar en el autoconsumo compartido de Cas Serres. 18 horas. Centre de Creació Jove C19, sala polivalente, calle de Castella, 19, Eivissa.

Andrés Vernazza está este viernes en el Club Diario de Ibiza con su espectáculo 'Peligro: Narcisistas' / DI

VIERNES 29 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

9 horas: Rutas saludables. Sesión de ejercicios y entrega de diplomas. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

Rutas saludables. Sesión de ejercicios y entrega de diplomas. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària. 19 horas: Desfile #Feimmoda Santa Eulària des Riu. Desfile de fin de curso de los diseños realizados por las alumnas de la Asociación de Moda de Ibiza y Formentera, Plaza España.

Fantasía Ibiza Festival 2026

18 horas: Ceremonia de apertura, meditación de gratitud, experimento ‘Maury Emilio Experiment’ y storytelling con Maritza, Plaça del Parc.

Ceremonia de apertura, meditación de gratitud, experimento ‘Maury Emilio Experiment’ y storytelling con Maritza, Plaça del Parc. 18 horas: Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. ‘Visiones de Paz’, taller colectivo de collage y técnicas mixtas con Miskha Fujiyama, Lilian Jung y Emanuelle Passes, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Grabación del capítulo ‘Los mundos de Sonrisas’ sobre la paz, con Susana Paz, Vara de Rey.

Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. ‘Visiones de Paz’, taller colectivo de collage y técnicas mixtas con Miskha Fujiyama, Lilian Jung y Emanuelle Passes, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Grabación del capítulo ‘Los mundos de Sonrisas’ sobre la paz, con Susana Paz, Vara de Rey. 19 horas: Paneles ROLA, ‘La era digital: IA, imaginación y el futuro de la narración’, moderados por Adama Sanneh, Plaça del Parc. Música sagrada con Kirtan Ibiza, Vara de Rey.

Paneles ROLA, ‘La era digital: IA, imaginación y el futuro de la narración’, moderados por Adama Sanneh, Plaça del Parc. Música sagrada con Kirtan Ibiza, Vara de Rey. 20 horas: Música en vivo con Zonex Trip y Antídoto, Plaça del Parc. Música en vivo con Tamasha, Tamara Hernández Shalô, Naty Botta, María Escobedo, Sabrina Grossi y Natalia Braojos, Vara de Rey.

Música en vivo con Zonex Trip y Antídoto, Plaça del Parc. Música en vivo con Tamasha, Tamara Hernández Shalô, Naty Botta, María Escobedo, Sabrina Grossi y Natalia Braojos, Vara de Rey. 20.30 horas: Desfile de moda sostenible, Plaça del Parc.

Desfile de moda sostenible, Plaça del Parc. 21.30 horas: Música en vivo con Ibosim Flamenco y familia, Plaça del Parc. Body art en movimiento con Nina Art, Vara de Rey.

Música en vivo con Ibosim Flamenco y familia, Plaça del Parc. Body art en movimiento con Nina Art, Vara de Rey. 22 horas: DJ set y canto con Juan Amigo, OpenLab y Marta Serra, Vara de Rey.

DJ set y canto con Juan Amigo, OpenLab y Marta Serra, Vara de Rey. 22.45 horas: Proyección de ‘Aguascopio’, Plaça del Parc.

Proyección de ‘Aguascopio’, Plaça del Parc. 23 horas: DJ set de Ibiza Global Radio con D. Ramones, Plaça del Parc.

Ray of Light Awards

10 horas. ‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines.

‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines. De 11 a 17 horas. ‘ Screenings / Proyecciones de las películas nominadas’. Proyecciones de las películas nominadas en La Nave de ses Salines. Acceso libre con donación voluntaria.

Screenings / Proyecciones de las películas nominadas’. Proyecciones de las películas nominadas en La Nave de ses Salines. Acceso libre con donación voluntaria. Desde las 18 horas. ‘Youth & Next Generation Day’. Evento dedicado a nuevas generaciones, creatividad joven y nuevas narrativas audiovisuales. Plaza del Parque de Vila. Acceso libre.

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘Una familia siempre, siempre, siempre es una familia’, de Sara O’Leary. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

Teatro

‘Peligro: Narcisistas’: Andrés Vernazza interpreta a un narcisista en un espectáculo híbrido entre teatro y psicología sobre las siete etapas del vínculo traumático, desde el bombardeo de amor hasta el control emocional. 21 horas. Club Diario de Ibiza, avenida de la Paz, 4, Eivissa. 28 euros.

Música

Brandenburg Consort: ‘Bach & Telemann’. Concierto con los ‘Conciertos de Brandenburgo nº 4 & 5’ de Bach y ‘Concert per a Traverso y Flauta dolça’ de Telemann. Interpretación con criterios historicistas. 20.30 horas. Iglesia des Convent ‘Santo Domingo’. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Conferencias

‘Envelliment actiu i saludable’: Charla del psicólogo Joan Escandell Salvador. 19 horas. Local de la Associació de Veïns de Sa Capelleta, vía Púnica 8, Ibiza.

‘Calor yo?... Reinventándonos en nuestra evolución… ‘sin reglas’!!’: Mesa redonda sobre menopausia y bienestar emocional, con las doctoras Cristina Molina, Mireia Valero y Lauren Bardisa, responsables médicas de las UAM, y Paula Villena, psicóloga del Cepca. Semana de la Salud y la Mujer. 19 horas. Casal de Igualdad de Ibiza. Acceso libre hasta completar aforo.

Comunicación

‘Caramella’: Presentación del número 54 de la revista de música y cultura popular en Eivissa y Formentera. 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón, 17, de Ibiza.

Cine

‘Yi Yi’: De Edward Yang. Taiwán, 2000, 173 minutos. V.O.S.E. en chino mandarín, taiwanés e inglés. 20 horas. Ciclo ’Divendres de cine’ Can Jeroni, Sant Josep Entrada libre hasta completar aforo.

19 horas: Acreditación y recepción de asistentes.

19.30 horas: Apertura e inauguración oficial de Formentera Zen. Dinámica grupal. Meditación guiada ‘apertura nuevo ciclo’, con Lorena Cardona.

20 horas: Taller y cata de vinos de Bodegas Terramoll, ‘Sal y vid: El alma de los viñedos de Formentera’.

Taller

‘Prensat botànic i composició floral’: Taller para jóvenes y adultos a partir de 12 años. Plazas limitadas. Inscripción por WhatsApp en el 971800416. 16.30 horas. Biblioteca Sant Josep de sa Talaia.

Álex Serra actúa este sábado en Dalt Vila en el marco del Fantasía Festival y de los Ray of Light Awards / Víctor Moreno 'Vitorino'

SÁBADO 30 DE MAYO

Fiestas de es Puig d’en Valls

18 horas: ‘Fent cuina, fent amics’. Taller de cocina organizado por la Asociación Els Molins des Puig d’en Valls. Inscripciones antes del 27 de mayo: WhatsApp 677 020 592.

‘Fent cuina, fent amics’. Taller de cocina organizado por la Asociación Els Molins des Puig d’en Valls. Inscripciones antes del 27 de mayo: WhatsApp 677 020 592. 18 horas: Pantalla para la final de la copa de Europa, carpa.

Pantalla para la final de la copa de Europa, carpa. 20 horas: Festival Musical de Joves Eivissa as Puig d’en Valls y Ritmo Encendido, carpa.

Fiestas de Santa Eulària

20 horas: Flamenco. ‘Miradas’ del ballet Flamenco Puro Ibiza. 10 euros en santaeulariadesriu.com, 12 euros en taquilla, Teatro España.

Fiestas de Sant Ferran

18 horas: Espectáculo infantil ‘Contes i cançons de la Rosa Rodamon’, a cargo de Anakronica.

Espectáculo infantil ‘Contes i cançons de la Rosa Rodamon’, a cargo de Anakronica. 18.30 horas: Inauguración de los mercados Artesano y Artístico de Sant Ferran.

Inauguración de los mercados Artesano y Artístico de Sant Ferran. 19 horas: Misa.

Misa. 20 horas: Procesión y baile con las colles de ball Es Xacoters y Es Pastorells.

Procesión y baile con las colles de ball Es Xacoters y Es Pastorells. 22.30 horas: Concierto de Aires Formenterencs.

Concierto de Aires Formenterencs. 23.30 horas: Nit Electrònica, con DJ Pharma y Luna Martínez.

Fantasía Ibiza Festival 2026

18 horas: Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. ‘Visiones de Paz’, taller colectivo de collage y técnicas mixtas con Miskha Fujiyama, Lilian Jung y Emanuelle Passes, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Música en vivo con Facundo, Vara de Rey. Grafitis en vivo con Angel Navas y Erik Tattoo, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. ‘Visiones de Paz’, taller colectivo de collage y técnicas mixtas con Miskha Fujiyama, Lilian Jung y Emanuelle Passes, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Música en vivo con Facundo, Vara de Rey. Grafitis en vivo con Angel Navas y Erik Tattoo, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 18.30 horas: Paneles ROLA, Plaça del Parc.

Paneles ROLA, Plaça del Parc. 19 horas: Música en vivo con Ala de Luz, Vara de Rey. Paneles ROLA, ‘La música como medicina. El poder sanador del sonido’, Plaça del Parc.

Música en vivo con Ala de Luz, Vara de Rey. Paneles ROLA, ‘La música como medicina. El poder sanador del sonido’, Plaça del Parc. 20 horas: Biodanza con Erika Cervera, Vara de Rey.

Biodanza con Erika Cervera, Vara de Rey. 20.30 horas: Flash mob to Santa Llúcia, AcroTalk, Plaça del Parc. Música en vivo con Ramona Alarcon, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Flash mob to Santa Llúcia, AcroTalk, Plaça del Parc. Música en vivo con Ramona Alarcon, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 20.45 horas: Música en vivo con Luisa Herrero Rivera, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Música en vivo con Luisa Herrero Rivera, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 21 horas: Música en vivo con Juan Pablo Pellicer, Vara de Rey. Música Award, música en vivo con Winner Performance, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Música en vivo con Juan Pablo Pellicer, Vara de Rey. Música Award, música en vivo con Winner Performance, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 21.30 horas: Música en vivo con Edu Egito and band, Plaça del Parc. Música en vivo con Alex Serra y Toti Dub, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Música en vivo con Edu Egito and band, Plaça del Parc. Música en vivo con Alex Serra y Toti Dub, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 22 horas: Poesía con Charo Navarro e Iván Álvarez Rodríguez, Vara de Rey.

Poesía con Charo Navarro e Iván Álvarez Rodríguez, Vara de Rey. 22.15 horas: DJ set con David Cop, Ibiza Global Radio, Vara de Rey.

DJ set con David Cop, Ibiza Global Radio, Vara de Rey. 22.30 horas: Proyección de vídeo de Bárbaro di Giacinto, Plaça del Parc.

Proyección de vídeo de Bárbaro di Giacinto, Plaça del Parc. 22.45 horas: Proyección de vídeo de Sara Fènix, Plaça del Parc.

Proyección de vídeo de Sara Fènix, Plaça del Parc. 23 horas: Música en vivo con Rebecca Gamboa, Plaça del Parc.

Ray of Light Awards

10 horas. Ray of Light Awards: ‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines.

Ray of Light Awards: ‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines. Desde las 18 horas. ‘Music Day’. Jornada centrada en música y experiencias en directo. Plaza del Parque. Acceso libre.

‘Music Day’. Jornada centrada en música y experiencias en directo. Plaza del Parque. Acceso libre. 20 horas. Alex Serra. Concierto dentro de la programación musical del festival. Dalt Vila, Ibiza.

Música

III Cicle Música i Patrimoni. Cor La Fontana, con la participación del Petit Cor: ‘Veus agermanades’. Concierto. Mercè Cano Nogué, directora. 21 horas. Església de Sant Agustí. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Ritmo encendío. Un Verano Contigo’. Festival de música urbana con Vinnie Dollar en directo y Juan Moreno, Facu Giordiano y Sexky, con segundo escenario a cargo de Konnect. De 17 a 0 horas. Puig d’en Valls. Entrada gratuita.

Maya Alexander Band: ‘Rock and Ryans’. Rock. 21 horas. Ryans Lola’s, Cala de Bou. Gratis.

Swingin Tonic. Blues, jazz y swing, con temas propios y versiones. Mercat de Sant Josep. 11.30 horas.

Little Green Hipo. Rock. Can Jordi Blues Station. 13 horas.

Dr. Trapero. Folk, funky, rock y rumba. Bar restaurante Rosana’s. 16.30 horas.

Ana Caravana y su banda. Blues, pop y rock. Cas Mestre. 19.30 horas.

Roxela. Jazz, música latina y swing. Racó Verd. 20.30 horas.

La Fontana de Barcelona y Petit Cor. Música clásica. Iglesia de Sant Agustí. 21 horas.

Conferencias

‘Visionarios’: Encuentro con charlas, debates y talleres con Satish Kumar, Fernando Valladares, Jorge Neri, Maribel Juan, Finn Harris y Eliana Perinat, además de la proyección del documental ‘Radical Love’ sobre la vida de Satish Kumar. De 10.30 a 20 horas, comida incluida. Estudio Tur Costa, Carrer del Canari, 65, Jesús. Confirmación de asistencia.

Formentera Zen 2026

10 horas: Masterclass ‘Barre Total’, con Paula Comas.

Masterclass ‘Barre Total’, con Paula Comas. 11.45 horas: Desarrollo personal ‘La conversación que transforma tu vida’, con Vanessa Parellada.

Desarrollo personal ‘La conversación que transforma tu vida’, con Vanessa Parellada. 12.55 horas: Nutrición consciente by Blanca Nutri, ‘La inflamación: el enemigo silencioso que puedes controlar’, con Blanca García-Ormaechea Haro.

Nutrición consciente by Blanca Nutri, ‘La inflamación: el enemigo silencioso que puedes controlar’, con Blanca García-Ormaechea Haro. 17 horas: Charla ‘Hackea tu nervio vago: el interruptor de tu salud’, con Cati Pol.

Charla ‘Hackea tu nervio vago: el interruptor de tu salud’, con Cati Pol. 18 horas: Charla ‘Vida Serena’, reducción de estrés y bienestar femenino, con Verónica Salas.

Charla ‘Vida Serena’, reducción de estrés y bienestar femenino, con Verónica Salas. 19 horas: Yoga masterclass by Chandra Community, ‘The sunset seaside ritual’, Vinyasa Hatha Fusion, con Valentina Llorens.

Arte

‘Neon & Wine’: Taller de pintura con luz neón y una copa de vino. 19.30 horas. Ocean Drive Talamanca.

Agricultura

‘Coneix les finques agroecològiques d’Eivissa’. 10.30 horas: Visita a Els Coronà d’en Colleràs, carretera de Sant Miquel. Inscripciones: apaeeif@gmail.com. Grupos de máximo 20 personas por orden de inscripción.

Comunicación

‘Caramella’: Presentación de la revista y del dosier sobre Cultura Popular de Ibiza y Formentera. Presenta Maria Teresa Ferrer Escandell, con Josep Vicent Frechina, coordinador de la revista; Montserrat Solà, editora y redactora’, y Jaume Escandell, colaborador. 12 horas. Sala de Plenos del Consell de Formentera.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual para conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en el Centre d’Interpretació Sa Capelleta. Gratis. Plazas limitadas.

Naturaleza

III Jornades d’Entomologia Balear a Eivissa. Sede de la UIB de Eivissa Vila. 9 horas: Taller sobre la diversidad de abejas silvestres. Gratuito. Inscripciones abiertas en mucbo.org. Plazas limitadas. Máximo 15 personas, mayores de 12 años. 11.30 horas: ‘Más allá del cangrejo peludo’, taller para descubrir la diversidad de crustáceos decápodos de las aguas de las Islas Baleares. Gratuito. Inscripciones abiertas en mucbo.org. Plazas limitadas. Máximo 15 personas, mayores de 12 años.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Fin de semana de buen rollo con el Formentera Zen / CIF

DOMINGO 31 DE MAYO

Fiestas de Santa Eulària

19.30 horas: Concierto del Coro de Santa Eulària. ‘Cuando la tele cantaba’ con la participación de la Escuela de Danza Lorena Riera. Entrada: 10 euros en Bodega Ribas, Peluquería Gonzalo y en taquilla, Palacio de Congresos.

Fantasía Ibiza Festival 2026

18 horas: Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. Taller colectivo de mandalas y pinturas con Anabel Valero García, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Noe Méndez DJ, Plaça del Parc. Meditación y acción pintura en vivo, con Francesca Mauric y Santa Sanctuary, Vara de Rey. Graffitis en vivo con Angel Navas y Boke, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Colectiva de arte en vivo con 25 artistas, Vara de Rey y Plaça del Parc. Taller colectivo de mandalas y pinturas con Anabel Valero García, Vara de Rey. Instalación creativa de Creatives for the Planet y Xabi Soler, Vara de Rey. Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Noe Méndez DJ, Plaça del Parc. Meditación y acción pintura en vivo, con Francesca Mauric y Santa Sanctuary, Vara de Rey. Graffitis en vivo con Angel Navas y Boke, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 19 horas: Música en vivo con Man Im Glock, Vara de Rey. Blue Carpet, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Música en vivo con Man Im Glock, Vara de Rey. Blue Carpet, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 20 horas: Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Carmen Insua DJ, Plaça del Parc. Música en vivo con Susanna Chelo y Dominique de Lorard, Vara de Rey. Fatherhood Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Carmen Insua DJ, Plaça del Parc. Música en vivo con Susanna Chelo y Dominique de Lorard, Vara de Rey. Fatherhood Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 20.45 horas: Gaia Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Gaia Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 21 horas: Poesía por poetas con Julia Roig, Belén Lina e Ismael Rodríguez, Vara de Rey. Next Generation Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Poesía por poetas con Julia Roig, Belén Lina e Ismael Rodríguez, Vara de Rey. Next Generation Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 21.30 horas: Youth Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Youth Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 22 horas: Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Lucía Real DJ, Plaça del Parc. Dance performance con Areal Moon, Vara de Rey. Música en vivo con Itani Lluna, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Vinyl Women DJ set con Delia Discos Ibiza e Ibiza Global Classics, Lucía Real DJ, Plaça del Parc. Dance performance con Areal Moon, Vara de Rey. Música en vivo con Itani Lluna, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 22.30 horas: Música en vivo con Ángel de la Llave, Vara de Rey.

Música en vivo con Ángel de la Llave, Vara de Rey. 23 horas: Ibiza Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Ibiza Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 23.30 horas: Legacy Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Legacy Award, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila. 23.59 horas: Closing, Plaça del Parc y Vara de Rey. Closing moment & set, Baluarte de Santa Llúcia-Dalt Vila.

Ray of Light Awards

10 horas: ‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines.

‘Networking Breakfast’. Encuentros informales en La Curandera de Ses Salines. 22.30 horas: Gala de entrega de premios en el baluarte de Santa lúcia de Dalt Vila.

Infantil

‘Un trocito de Luna’. Teatro de sombras para niños a partir de 2 años basado en el cuento ‘A qué sabe la luna?’ de Michael Grejniec. 12 horas. Can Ventosa.

Música

Tabanco y Antonio Muñoz. Vermut flamenco. Bar taberna Can Bernat Vinya. 13.30 horas.

Heritage. Folk y rock. El Kiosco. 14 horas.

Querencia. Flamenco. Tribu, Cala de Bou. 20 horas.

Formentera Zen 2026

10 horas: Sesión de pilates ‘Matwork Power’, con Arantxa Aguayo.

Sesión de pilates ‘Matwork Power’, con Arantxa Aguayo. 11.15 horas: Autoterapia manual y yoga facial ‘Liberación miofascial: el poder de tus manos’, con Maria Malaffré.

Autoterapia manual y yoga facial ‘Liberación miofascial: el poder de tus manos’, con Maria Malaffré. 12 horas: Ponencia sobre autoconocimiento ‘Disfruta tu perimenopausia y menopausia’, con Marta Marcé.

Ponencia sobre autoconocimiento ‘Disfruta tu perimenopausia y menopausia’, con Marta Marcé. 13 horas: Showcooking y ponencia ‘El valor del producto local: miel de Formentera’, con Celeste de la Banda.

Showcooking y ponencia ‘El valor del producto local: miel de Formentera’, con Celeste de la Banda. 13.45 horas: Clausura Formentera Zen 2026.

Boke expone en el Club Diario de Ibiza / Susana Asenjo

EXPOSICIONES

Boke. ‘Boke en tu bloke’. Muestra de pintura y escultura. Inauguración jueves 28 de mayo a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19 a 21.30 horas, excepto festivos. Hasta el 12 de junio.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Inauguración el jueves 28 de mayo, a partir de las 18 horas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Íñigo Franco Benito. ‘Cartells de cinema’. Exposición de carteles de cine en V.O. minimalista. Centre Cultural de Puig d’en Valls. Hasta el 21 de junio de 2026.

Julia Fragua. ‘El sitio de mi recreo’. Pinturas y collages. Inauguración el viernes 29 de mayo, a las 19 horas. Can Jeroni Centre de Cultura, de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de junio.

Gerry Clark y Ben Clark. ‘Encís. Pintura, ceràmica i poesia’. Pintura, cerámica y poesía. Sa Nostra Sala, c/ Aragón, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 6 de junio.

Agustín Bernús. ‘Formentera, entre recuerdos’. Fotografías de Formentera de los años 70 y 80. Centre de Dia y Residencia des Brolls. Hasta el 31 de mayo.

Ismael Cerezo. ‘Un mismo azul’. Pinturas. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, Formentera. Horario: del 19 al 30 de mayo de 2026, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; domingos y lunes por la mañana, sala cerrada. Hasta el 30 de mayo.

Irina Saint. ‘The World Is Yours’. Pintura. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 4 de junio.

Ruth Mulvie. Exposición de pintura contemporánea inspirada en la estética Art Déco, los paisajes soñados y la arquitectura. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 3 de junio.

Sarah Bogajo. ‘About Humans’. Exposición de pintura. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 2 de junio.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

Carlos Cerdà Alabern. ‘El Jardí de Monet’. Pintura. Inauguración el 8 de mayo de 2026 a las 18 horas. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel kilómetro 9,9, entre Santa Gertrudis y Sant Miquel, de 12 a 23 horas. Hasta el 31 de mayo.

Enric Servera. ‘Amarar’. Pinturas. Inauguración el domingo 10 de mayo a las 12 horas. Sala de Exposiciones de Can Curt, Sant Agustí. De martes a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 31 de mayo.

‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.

Cristina Ferrer. Pintura al óleo con 18 cuadros dedicados a las islas, con llaüts, folclore, flores del jardín y el campo. Hotel Sanfora de Ibiza, Es Canar, Santa Eulària. Abierto todos los días. Hasta el 3 de junio.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Lina Roig. Pinturas. Inauguración: Sábado 18 de abril a las 18.30 horas. Restaurant Can Berri, Sant Agustí. Horario: jueves a martes a partir de las 19 horas; sábados y domingos abierto todo el día; miércoles cerrado. Hasta el 1 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Exposición temática. Far de la Mola, El Pilar de la Mola, de martes a domingo de 9 a 14 horas. Hasta el 31 de mayo.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Museo de Arte contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 31 de mayo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de Sant Francesc. De lunes a domingo, de 10 a 14 horas. Los lunes y martes de julio y agosto también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado de Es Pujols. Todos los días, de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado Artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábados, de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 26 de septiembre.

Mercado Artístico de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábados, de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 26 de septiembre.

Mercado Artesano de La Mola. Miércoles y domingos, de 16 a 22 horas. Del 3 de mayo al 11 de octubre.

Mercado de Segunda Mano. Sant Francesc, jardín de ses Eres. Martes y sábados, de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercado de La Savina. Todos los días, de 10 a 1 horas. Del 18 de mayo al 30 de septiembre.