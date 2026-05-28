Marc Cucurella sorprende en una churrería de Ibiza con un 'look' de lo más veraniego

El futbolista Marc Cucurella ha vuelto a dejarse ver en una churrería de la isla, un establecimiento que, al parecer, ya había visitado en anteriores ocasiones. Su presencia no pasó desapercibida entre clientes y trabajadores, que reconocieron al jugador durante una parada informal y tranquila.

Cucurella acudió al local con un atuendo veraniego y desenfadado, acorde con el ambiente de la isla. Vestía un bañador de rayas blancas y rosas, combinado con una sudadera negra, una imagen relajada que contrastaba con la intensidad habitual de los terrenos de juego.

No es la primera vez que el futbolista visita esta churrería, lo que confirma que se trata de uno de esos lugares a los que parece gustarle regresar cuando se encuentra en la isla. Su nueva visita despertó la curiosidad de quienes estaban en el establecimiento, aunque el jugador mantuvo en todo momento un perfil discreto y cercano.

La escena refleja una faceta más cotidiana del deportista, alejada de los focos del fútbol profesional. Entre turistas, vecinos y clientes habituales, Cucurella disfrutó de una visita sencilla a uno de los locales populares de la zona, reforzando su vínculo con la isla y con algunos de sus rincones gastronómicos más reconocibles.

La presencia de rostros conocidos en establecimientos locales suele generar expectación, especialmente durante la temporada en la que la isla recibe a numerosos visitantes. En esta ocasión, la visita de Cucurella volvió a confirmar que, más allá de los grandes estadios, también hay espacio para pequeños momentos cotidianos como parar en una churrería y repetir experiencia.