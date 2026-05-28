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Lucha contra el intrusismo en Ibiza: el Consell busca inspectores para combatir el transporte ilegal

Los operativos se intensifican en el aeropuerto, eventos clave y zonas de gran afluencia

Las personas interesadas disponen de diez días hábiles para presentar su solicitud

Taxis en Ibiza en una imagen de archivo

Taxis en Ibiza en una imagen de archivo / DI

Redacción Ibiza

Ibiza

El Consell de Ibiza busca reforzar el dispositivo de control e inspección contra el transporte ilegal y el intrusismo en la isla, y para lograrlo creará una bolsa de inspectores e inspectoras de Transportes. Las bases para su creación han sido publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Las personas interesadas disponen de 10 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la Seu Electrònica. La convocatoria permitirá cubrir posibles necesidades urgentes y temporales de personal y seguir reforzando un servicio que esta temporada mantiene una actividad inspectora intensiva para combatir el transporte ilegal y proteger, según afirman, tanto a los usuarios como al sector profesional que cumple la normativa.

El Departamento de Transportes ya ha intensificado los controles coincidiendo con el inicio de la temporada turística y los principales acontecimientos de la isla, con operativos especiales en el aeropuerto, dispositivos conjuntos con otras administraciones y cuerpos de seguridad y refuerzos de personal con turnos dobles para incrementar la presencia inspectora en los principales puntos de entrada y zonas de mayor afluencia.

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Para optar a esta bolsa, las personas aspirantes deben estar en posesión de una titulación universitaria, acreditar el nivel B2 de catalán y disponer del permiso de conducir tipo B. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Seu Electrònica del Consell o presencialmente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, con cita previa.

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