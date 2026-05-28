Transporte
Lucha contra el intrusismo en Ibiza: el Consell busca inspectores para combatir el transporte ilegal
Los operativos se intensifican en el aeropuerto, eventos clave y zonas de gran afluencia
Las personas interesadas disponen de diez días hábiles para presentar su solicitud
El Consell de Ibiza busca reforzar el dispositivo de control e inspección contra el transporte ilegal y el intrusismo en la isla, y para lograrlo creará una bolsa de inspectores e inspectoras de Transportes. Las bases para su creación han sido publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
Las personas interesadas disponen de 10 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la Seu Electrònica. La convocatoria permitirá cubrir posibles necesidades urgentes y temporales de personal y seguir reforzando un servicio que esta temporada mantiene una actividad inspectora intensiva para combatir el transporte ilegal y proteger, según afirman, tanto a los usuarios como al sector profesional que cumple la normativa.
El Departamento de Transportes ya ha intensificado los controles coincidiendo con el inicio de la temporada turística y los principales acontecimientos de la isla, con operativos especiales en el aeropuerto, dispositivos conjuntos con otras administraciones y cuerpos de seguridad y refuerzos de personal con turnos dobles para incrementar la presencia inspectora en los principales puntos de entrada y zonas de mayor afluencia.
Para optar a esta bolsa, las personas aspirantes deben estar en posesión de una titulación universitaria, acreditar el nivel B2 de catalán y disponer del permiso de conducir tipo B. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Seu Electrònica del Consell o presencialmente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, con cita previa.
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