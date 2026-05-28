Cómo llevar el DNI en el móvil en Ibiza: la app oficial que ya permite identificarse sin la tarjeta física

Llevar el DNI en el móvil ya es posible y tiene validez legal para identificarse de forma presencial en España. La clave está en utilizar MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional, que permite acreditar la identidad mediante un código QR seguro y temporal desde el teléfono.

Para los residentes en Ibiza, el sistema puede resultar especialmente útil en gestiones habituales como registrarse en un hotel, recoger un paquete, acreditar la mayoría de edad, alquilar un vehículo, realizar determinados trámites presenciales o identificarse en establecimientos y servicios que soliciten el Documento Nacional de Identidad.

Eso sí, no basta con hacer una foto al DNI ni con guardar una copia en el móvil. Para que sea legal, el documento debe estar vinculado a la aplicación oficial MiDNI y el usuario tiene que completar previamente el registro.

Qué necesitas para tener el DNI en el móvil

El requisito principal es tener el DNI físico en vigor. A partir de ahí, el proceso se divide en dos fases: primero hay que registrar la identidad y asociarla al número de teléfono, y después descargar y activar la aplicación oficial.

La Policía Nacional recuerda que MiDNI no sustituye al documento físico en todos los escenarios. El DNI tradicional sigue en vigor y conviene llevarlo encima en viajes, desplazamientos o situaciones en las que el móvil pueda quedarse sin batería, sin cobertura o no funcionar correctamente.

Paso 1: registrar tu identidad

Antes de usar la app, el ciudadano debe registrar su identidad. Para hacerlo existen tres vías:

Por internet. Es posible completar el registro desde la web oficial de MiDNI si se dispone de DNI electrónico, certificados digitales en vigor, PIN del documento y lector de tarjetas.

En una comisaría. También puede hacerse de forma presencial en los Puntos de Actualización del DNIe, conocidos como PAD, situados en dependencias de la Policía Nacional.

Al renovar el DNI. Otra opción es solicitar el registro durante la renovación del documento en una Unidad de Documentación.

En el caso de Ibiza, los ciudadanos pueden realizar este trámite en los canales oficiales habilitados por la Policía Nacional para la expedición y renovación del DNI, siempre siguiendo el sistema de cita previa cuando corresponda.

Paso 2: descargar y activar MiDNI

Una vez completado el registro, el siguiente paso es descargar la aplicación MiDNI, disponible para móviles Android y iPhone.

Al abrir la app, el usuario debe aceptar las condiciones de uso y crear una contraseña segura. Después tendrá que introducir su número de DNI y el código de soporte físico que aparece en la tarjeta. Para finalizar la activación, recibirá un SMS con un código de verificación.

Cuando el proceso queda completado, el DNI queda vinculado al móvil y ya puede utilizarse desde la aplicación oficial.

Cómo funciona el DNI digital

MiDNI no muestra una simple imagen del carné. La aplicación genera un código QR temporal que puede ser escaneado para comprobar la identidad del titular. Ese código caduca en poco tiempo, por lo que hay que generar uno nuevo cada vez que se necesite acreditar la identidad.

La app permite elegir cuánta información se quiere mostrar según la situación. Por ejemplo, puede utilizarse una modalidad para acreditar solo la mayoría de edad, otra con datos básicos y otra con la información completa del documento.

Este sistema está pensado para reforzar la privacidad, ya que el ciudadano no tiene que enseñar más datos de los necesarios en cada caso.

Dónde puede usarse en Ibiza

En Ibiza, el DNI digital puede ser útil en muchas situaciones cotidianas. Entre ellas, el registro en alojamientos turísticos, la recogida de paquetes, la compra de entradas nominativas, el alquiler de vehículos, determinados trámites administrativos presenciales o la acreditación de edad en locales y eventos.

La ventaja principal es que permite identificarse sin tener que sacar la tarjeta física de la cartera, siempre que el establecimiento o entidad pueda verificar el código QR generado por la aplicación.

Lo que no debes hacer

La Policía Nacional insiste en que la única aplicación oficial es MiDNI. No es válido llevar una fotografía del DNI en la galería del móvil, ni una copia escaneada, ni utilizar aplicaciones de terceros que imiten el sistema.

También es recomendable descargar la app únicamente desde Google Play o App Store y comprobar que pertenece a la Policía Nacional o a los canales oficiales del Ministerio del Interior.

¿Sustituye al DNI físico?

No completamente. El DNI digital permite identificarse de forma presencial con validez legal en España, pero el documento físico sigue siendo necesario o recomendable en determinados casos. También conviene conservarlo y llevarlo cuando se viaje, cuando se realicen gestiones especialmente sensibles o cuando pueda ser necesario acreditar la identidad sin depender del teléfono.

En la práctica, MiDNI funciona como una herramienta complementaria que facilita muchas gestiones del día a día, pero no elimina la importancia de mantener el DNI físico en vigor.

¿Puedo llevar una foto del DNI en el móvil?

No. Una fotografía del DNI no tiene la misma validez que MiDNI. Para usar el DNI en el móvil de forma legal hay que utilizar la aplicación oficial de la Policía Nacional.

¿La app MiDNI es gratuita?

Sí. La aplicación oficial MiDNI es gratuita y está disponible para Android y iPhone.

¿Necesito tener el DNI físico?

Sí. Para activar el DNI digital es necesario tener el DNI físico en vigor.

¿Puedo usarlo para registrarme en un hotel en Ibiza?

Sí. El DNI digital puede utilizarse para identificarse presencialmente en situaciones como el registro en hoteles, siempre mediante la app oficial y el código QR generado por MiDNI.

¿Qué pasa si pierdo el móvil?

Si el DNI físico se pierde o es sustraído, debe denunciarse. En el caso del móvil, conviene bloquear el dispositivo y revisar los accesos de seguridad. La Policía Nacional permite anular la versión digital si el documento ha sido extraviado, perdido o robado.

La forma más sencilla de llevar el DNI en el móvil

El proceso para activar MiDNI es sencillo: registrar la identidad, descargar la app oficial, introducir los datos del documento y confirmar la activación con el código recibido por SMS. A partir de ahí, el móvil puede servir como identificación presencial en muchas situaciones habituales en Ibiza.