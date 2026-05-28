Llama la atención: La aventura que supone pedir una cita en la ITV de Ibiza y Formentera
La aventura que supone conseguir una cita en la ITV de Formentera. No hay citas ni por teléfono ni en la página web. De hecho, el teléfono habilitado por el Consell Insular informaba a principios de esta semana de que la agenda estaba cerrada hasta junio porque no quedaban fechas disponibles. La institución recomienda ir consultando la web y estar pendiente de las cancelaciones. Un engorro.
La pelea continua en el Parlament balear entre el PP y el PSOE, además de otras fuerzas, para echarse en cara sus diferentes asuntos judiciales. Las estrellas de este martes en la cámara balear fueron Vicent Marí, Rafael Triguero y hasta Rodríguez Zapatero. Estaría bien que los partidos explicaran de forma transparente los casos que les afectan. Y también que dediquen las sesiones parlamentarias a intentar resolver los problemas de los ciudadanos.
El llamamiento desesperado de la asociación profesional Justicia de la Guardia Civil ante la situación que se avecina a más de 200 guardias civiles destinados a refuerzos de verano en el conjunto de Balears, 90 de ellos a Ibiza y Formentera. Llegarán a primeros de julio y tienen diez días para encontrar alojamiento. ¿Volveremos a ver a agentes durmiendo en coches?
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