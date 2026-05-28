A juicio por violar y maniatar a una menor en Sant Josep a la que llevó a su casa a la fuerza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves a partir de las 10 horas, a un hombre de 34 años acusado de agredir sexualmente y coaccionar a una menor de 15 años en Sant Josep. La vista oral estaba programada inicialmente para el pasado lunes, pero tras su suspensión, se ha retomado en la jornada de hoy.

El Ministerio Público acusa al hombre, de nacionalidad rumana y que tenía 27 años en el momento de los hechos, de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años con penetración y violencia, y de un delito de coacciones.

Engaño y agresión en el domicilio del acusado

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2019. El procesado y la víctima, que por entonces apenas tenía 15 años, coincidieron en el domicilio de un conocido común. Cuando la joven comenzó a sentirse indispuesta, el acusado se ofreció a llevarla a su casa en su vehículo.

Sin embargo, el hombre desvió su ruta y, en lugar de dirigirse al domicilio de la menor, continuó hasta su propia vivienda en Sant Josep. Una vez allí, el documento detalla que la adolescente "se acostó en la cama, ya que estaba cansada y no se encontraba bien". Fue entonces cuando el procesado se acostó a su lado y, aprovechando la situación, comenzó a someterla a tocamientos en los muslos y las partes íntimas.

Pese a que la joven manifestó claramente que no quería mantener relaciones con él y se revolvió para evitar el contacto, el hombre la agarró de las muñecas, la inmovilizó empleando la fuerza y consumó la violación. El relato del Ministerio Público subraya que "mientras la penetraba, la adolescente gritaba y daba patadas al procesado".

Maniatada tras intentar pedir ayuda

El infierno de la menor continuó de madrugada. Alrededor de las 4 horas, la víctima logró contactar telefónicamente con su novio para pedirle que acudiera a recogerla. Al sorprenderla, el acusado le arrebató el teléfono móvil para impedir que volviera a comunicarse con el exterior y, acto seguido, "le ató las manos con una cuerda".

Estos hechos, según la acusación, han afectado de manera muy negativa al estado de ánimo y la salud psicológica de la joven. Cabe destacar que el agresor fue detenido tiempo después y permaneció en prisión provisional durante tres días, entre el 15 y el 17 de junio de 2020.