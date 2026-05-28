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Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países

Consulta todas las conexiones directas programadas desde el aeropuerto de Ibiza este verano, según la información publicada por Aena

Un avión en la plataforma de la zona aire del aeropuerto de Ibiza.

Un avión en la plataforma de la zona aire del aeropuerto de Ibiza. / César Navarro Adame

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El aeropuerto de Ibiza contará este verano con conexiones directas con 75 destinos, repartidos en 14 países, según la información disponible en la web de Aena. La programación incluye rutas nacionales, enlaces con las principales capitales europeas y conexiones con mercados turísticos clave como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos o Suiza.

El listado recoge los destinos con vuelo directo desde Ibiza y las compañías aéreas que operan cada ruta. No se incluyen las conexiones que figuran vinculadas a operativas privadas.

Destinos nacionales desde Ibiza

España

Ibiza mantendrá conexiones directas con diez aeropuertos españoles durante la temporada de verano:

  • Alicante-Elche (ALC): Vueling Airlines, Ryanair y Air Nostrum.
  • Asturias (OVD): Volotea.
  • Barcelona-El Prat Josep Tarradellas (BCN): Vueling Airlines y Ryanair.
  • Bilbao (BIO): Vueling Airlines y Volotea.
  • Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD): Ryanair, Air Europa e Iberia Express.
  • Málaga-Costa del Sol (AGP): Ryanair.
  • Palma de Mallorca (PMI): Air Nostrum y Swiftair.
  • Santiago-Rosalía de Castro (SCQ): Ryanair.
  • Sevilla (SVQ): Ryanair.
  • Valencia (VLC): Air Nostrum, Ryanair y Vueling Airlines.
Personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Ibiza

Personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Ibiza / Vicent Mari

Vuelos directos desde Ibiza a Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido es uno de los principales mercados internacionales para Ibiza y concentra el mayor número de conexiones directas este verano:

  • Belfast (BFS): EasyJet y Jet2.com.
  • Birmingham Internacional (BHX): Ryanair, TUI Airways y Jet2.com.
  • Bournemouth (BOH): TUI Airways y Jet2.com.
  • Bristol (BRS): EasyJet, Ryanair, Jet2.com y TUI Airways.
  • Cardiff (CWL): TUI Airways.
  • East Midlands (EMA): TUI Airways y Jet2.com.
  • Edimburgo (EDI): Jet2.com, Ryanair UK y Ryanair.
  • Exeter (EXT): TUI Airways.
  • Glasgow (GLA): Jet2.com y TUI Airways.
  • Leeds/Bradford (LBA): Ryanair y Jet2.com.
  • Liverpool (LPL): Jet2.com y Ryanair.
  • Londres-Heathrow (LHR): British Airways.
  • Londres-Gatwick (LGW): BA Euroflyer, Jet2.com, EasyJet y TUI Airways.
  • Londres-City (LCY): British Cityflyer.
  • Londres-Luton (LTN): EasyJet y Jet2.com.
  • Londres-Stansted (STN): Jet2.com, Ryanair UK, British Cityflyer, TUI Airways y Ryanair.
  • Manchester (MAN): Ryanair, EasyJet, Ryanair UK, TUI Airways y Jet2.com.
  • Newcastle (NCL): TUI Airways, Ryanair y Jet2.com.
  • Norwich (NWI): TUI Airways.
  • Southend (SEN): EasyJet.

Conexiones directas con Alemania

Alemania

Ibiza también contará con una amplia red de vuelos directos con Alemania:

  • Berlín-Brandenburg Willy Brandt (BER): Ryanair y Eurowings.
  • Colonia/Bonn (CGN): Eurowings.
  • Düsseldorf (DUS): Tuifly y Eurowings.
  • Düsseldorf/Weeze (NRN): Ryanair.
  • Fráncfort (FRA): Condor, Lufthansa y Discover Airlines.
  • Fráncfort/Hahn (HHN): Ryanair.
  • Hamburgo (HAM): Eurowings.
  • Hannover (HAJ): Tuifly.
  • Múnich (MUC): Condor y Discover Airlines.
  • Stuttgart (STR): Eurowings.

Vuelos directos desde Ibiza a Italia

Italia

Italia será otro de los países con más conexiones directas con Ibiza este verano:

  • Bari/Palese (BRI): Ryanair.
  • Bolonia (BLQ): Neos y Ryanair.
  • Bolzano (BZO): Sky Alps.
  • Milán-Malpensa (MXP): Neos y EasyJet Europe.
  • Milán/Bérgamo (BGY): Ryanair y Neos.
  • Nápoles (NAP): EasyJet Europe.
  • Pisa/Galileo Galilei (PSA): Ryanair.
  • Roma-Fiumicino (FCO): Wizz Air Malta y Ryanair.
  • Treviso/Sant’Angelo (TSF): Ryanair.
  • Turín (TRN): Ryanair.
  • Verona (VRN): Neos.
Personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Ibiza

Personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Ibiza / Vicent Mari

Vuelos directos desde Ibiza a Francia

Francia

La programación de Aena recoge conexiones directas entre Ibiza y siete aeropuertos franceses:

  • Burdeos (BOD): EasyJet Europe.
  • Marsella (MRS): Ryanair.
  • Nantes-Atlantique (NTE): EasyJet Europe.
  • París-Beauvais-Tillé (BVA): Ryanair.
  • París-Charles de Gaulle (CDG): Air France.
  • París-Orly (ORY): Transavia y Vueling Airlines.
  • Toulouse (TLS): Ryanair.

Conexiones con Países Bajos

Países Bajos

Ibiza tendrá vuelos directos con tres aeropuertos neerlandeses:

  • Ámsterdam-Schiphol (AMS): EasyJet Europe, KLM Royal Dutch Airlines, TUI Airlines Nederland y Transavia.
  • Eindhoven (EIN): Ryanair y Transavia.
  • Róterdam (RTM): Transavia.

Vuelos directos con Suiza

Suiza

Las conexiones directas con Suiza serán las siguientes:

  • Basilea/Mulhouse (BSL): EasyJet Europe.
  • Ginebra (GVA): EasyJet Europe.
  • Zúrich (ZRH): Edelweiss Air y Condor.

Vuelos directos con Bélgica

Bélgica

Ibiza estará conectada con tres aeropuertos belgas:

  • Bruselas (BRU): Brussels Airlines, TUI Fly Belgium y Transavia.
  • Bruselas/Charleroi (CRL): Ryanair.
  • Ostende-Brujas (OST): TUI Fly Belgium.

Vuelos directos con Portugal

Portugal

Portugal contará con dos conexiones directas con Ibiza:

  • Lisboa (LIS): TAP Portugal.
  • Oporto (OPO): Ryanair y EasyJet Europe.

Vuelos directos con Austria

Austria

Ibiza tendrá conexión directa con dos destinos austríacos:

  • Salzburgo (SZG): Eurowings.
  • Viena (VIE): Ryanair y Austrian Airlines.

Otros destinos europeos con vuelo directo desde Ibiza

Irlanda

  • Dublín (DUB): Ryanair.

Luxemburgo

  • Luxemburgo (LUX): Luxair.

República Checa

  • Praga (PRG): Smartwings y Eurowings.

Rumanía

  • Bucarest (OTP): Aerowings Inc.

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Una red aérea clave para la temporada turística

La lista de vuelos directos confirma el peso del aeropuerto de Ibiza durante la temporada alta. Además de las conexiones nacionales con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla o Málaga, la isla mantiene una fuerte presencia en los mercados británico, alemán, italiano y francés.

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