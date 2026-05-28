Viajes
Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
Consulta todas las conexiones directas programadas desde el aeropuerto de Ibiza este verano, según la información publicada por Aena
El aeropuerto de Ibiza contará este verano con conexiones directas con 75 destinos, repartidos en 14 países, según la información disponible en la web de Aena. La programación incluye rutas nacionales, enlaces con las principales capitales europeas y conexiones con mercados turísticos clave como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos o Suiza.
El listado recoge los destinos con vuelo directo desde Ibiza y las compañías aéreas que operan cada ruta. No se incluyen las conexiones que figuran vinculadas a operativas privadas.
Destinos nacionales desde Ibiza
España
Ibiza mantendrá conexiones directas con diez aeropuertos españoles durante la temporada de verano:
- Alicante-Elche (ALC): Vueling Airlines, Ryanair y Air Nostrum.
- Asturias (OVD): Volotea.
- Barcelona-El Prat Josep Tarradellas (BCN): Vueling Airlines y Ryanair.
- Bilbao (BIO): Vueling Airlines y Volotea.
- Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD): Ryanair, Air Europa e Iberia Express.
- Málaga-Costa del Sol (AGP): Ryanair.
- Palma de Mallorca (PMI): Air Nostrum y Swiftair.
- Santiago-Rosalía de Castro (SCQ): Ryanair.
- Sevilla (SVQ): Ryanair.
- Valencia (VLC): Air Nostrum, Ryanair y Vueling Airlines.
Vuelos directos desde Ibiza a Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido es uno de los principales mercados internacionales para Ibiza y concentra el mayor número de conexiones directas este verano:
- Belfast (BFS): EasyJet y Jet2.com.
- Birmingham Internacional (BHX): Ryanair, TUI Airways y Jet2.com.
- Bournemouth (BOH): TUI Airways y Jet2.com.
- Bristol (BRS): EasyJet, Ryanair, Jet2.com y TUI Airways.
- Cardiff (CWL): TUI Airways.
- East Midlands (EMA): TUI Airways y Jet2.com.
- Edimburgo (EDI): Jet2.com, Ryanair UK y Ryanair.
- Exeter (EXT): TUI Airways.
- Glasgow (GLA): Jet2.com y TUI Airways.
- Leeds/Bradford (LBA): Ryanair y Jet2.com.
- Liverpool (LPL): Jet2.com y Ryanair.
- Londres-Heathrow (LHR): British Airways.
- Londres-Gatwick (LGW): BA Euroflyer, Jet2.com, EasyJet y TUI Airways.
- Londres-City (LCY): British Cityflyer.
- Londres-Luton (LTN): EasyJet y Jet2.com.
- Londres-Stansted (STN): Jet2.com, Ryanair UK, British Cityflyer, TUI Airways y Ryanair.
- Manchester (MAN): Ryanair, EasyJet, Ryanair UK, TUI Airways y Jet2.com.
- Newcastle (NCL): TUI Airways, Ryanair y Jet2.com.
- Norwich (NWI): TUI Airways.
- Southend (SEN): EasyJet.
Conexiones directas con Alemania
Alemania
Ibiza también contará con una amplia red de vuelos directos con Alemania:
- Berlín-Brandenburg Willy Brandt (BER): Ryanair y Eurowings.
- Colonia/Bonn (CGN): Eurowings.
- Düsseldorf (DUS): Tuifly y Eurowings.
- Düsseldorf/Weeze (NRN): Ryanair.
- Fráncfort (FRA): Condor, Lufthansa y Discover Airlines.
- Fráncfort/Hahn (HHN): Ryanair.
- Hamburgo (HAM): Eurowings.
- Hannover (HAJ): Tuifly.
- Múnich (MUC): Condor y Discover Airlines.
- Stuttgart (STR): Eurowings.
Vuelos directos desde Ibiza a Italia
Italia
Italia será otro de los países con más conexiones directas con Ibiza este verano:
- Bari/Palese (BRI): Ryanair.
- Bolonia (BLQ): Neos y Ryanair.
- Bolzano (BZO): Sky Alps.
- Milán-Malpensa (MXP): Neos y EasyJet Europe.
- Milán/Bérgamo (BGY): Ryanair y Neos.
- Nápoles (NAP): EasyJet Europe.
- Pisa/Galileo Galilei (PSA): Ryanair.
- Roma-Fiumicino (FCO): Wizz Air Malta y Ryanair.
- Treviso/Sant’Angelo (TSF): Ryanair.
- Turín (TRN): Ryanair.
- Verona (VRN): Neos.
Vuelos directos desde Ibiza a Francia
Francia
La programación de Aena recoge conexiones directas entre Ibiza y siete aeropuertos franceses:
- Burdeos (BOD): EasyJet Europe.
- Marsella (MRS): Ryanair.
- Nantes-Atlantique (NTE): EasyJet Europe.
- París-Beauvais-Tillé (BVA): Ryanair.
- París-Charles de Gaulle (CDG): Air France.
- París-Orly (ORY): Transavia y Vueling Airlines.
- Toulouse (TLS): Ryanair.
Conexiones con Países Bajos
Países Bajos
Ibiza tendrá vuelos directos con tres aeropuertos neerlandeses:
- Ámsterdam-Schiphol (AMS): EasyJet Europe, KLM Royal Dutch Airlines, TUI Airlines Nederland y Transavia.
- Eindhoven (EIN): Ryanair y Transavia.
- Róterdam (RTM): Transavia.
Vuelos directos con Suiza
Suiza
Las conexiones directas con Suiza serán las siguientes:
- Basilea/Mulhouse (BSL): EasyJet Europe.
- Ginebra (GVA): EasyJet Europe.
- Zúrich (ZRH): Edelweiss Air y Condor.
Vuelos directos con Bélgica
Bélgica
Ibiza estará conectada con tres aeropuertos belgas:
- Bruselas (BRU): Brussels Airlines, TUI Fly Belgium y Transavia.
- Bruselas/Charleroi (CRL): Ryanair.
- Ostende-Brujas (OST): TUI Fly Belgium.
Vuelos directos con Portugal
Portugal
Portugal contará con dos conexiones directas con Ibiza:
- Lisboa (LIS): TAP Portugal.
- Oporto (OPO): Ryanair y EasyJet Europe.
Vuelos directos con Austria
Austria
Ibiza tendrá conexión directa con dos destinos austríacos:
- Salzburgo (SZG): Eurowings.
- Viena (VIE): Ryanair y Austrian Airlines.
Otros destinos europeos con vuelo directo desde Ibiza
Irlanda
- Dublín (DUB): Ryanair.
Luxemburgo
- Luxemburgo (LUX): Luxair.
República Checa
- Praga (PRG): Smartwings y Eurowings.
Rumanía
- Bucarest (OTP): Aerowings Inc.
Una red aérea clave para la temporada turística
La lista de vuelos directos confirma el peso del aeropuerto de Ibiza durante la temporada alta. Además de las conexiones nacionales con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla o Málaga, la isla mantiene una fuerte presencia en los mercados británico, alemán, italiano y francés.
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