Santa Eulària debate la implantación del pago por generación de residuos tras la subida de la tasa de basuras

En la sesión plenaria de mayo del Ayuntamiento de Santa Eulària, Marina Morales Costa, del grupo socialista, ha presentado una propuesta para la implantación del sistema de pago por generación en la contrata de recogida selectiva de residuos. "Previo a octubre de 2024, el equipo de gobierno modificó la ordenanza fiscal reguladora de la recogida de residuos para adaptarla a la normativa europea y estatal, pero implicó también una subida del 52% de la tasa, al mismo tiempo que la ciudadanía vivía un retroceso considerable en el servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria", inicia Morales.

"Aunque nuestro municipio tiene los mejores datos en cuanto a reciclaje, aun no cumplimos la normativa europea y podemos seguir mejorando la recogida de residuos. Creemos que hay que reconocer los esfuerzos que hacen los vecinos que reciclan y pensamos que hay que hacer de la responsabilidad un valor: quien contamine, que pague lo que le corresponda. Por eso creemos en la necesidad de implementar un nuevo sistema de pago por generación", justifica Morales.

Qué es el sistema de pago por generación

"El sistema de pago por generación busca que se pague una tasa de residuos más justa: ahora mismo, el que recicla paga lo mismo que el que tira todo al mismo contenedor", explica Morales: "Con el nuevo sistema de pago el Ayuntamiento mediría quién separa los residuos y premiaria economicamente a quienes se responsabilizan de los que generan. Ayudaría a aumentar el reciclaje y a generar menos residuos", asegura. El sistema implica la identificación y concienciación de la ciudadanía a la hora de depositar sus residuos en los contenedores.

Mónica Madrid, concejala de Medio ambiente y sostenibilidad, explica que ya hay una hoja de ruta para la implantación de la tasa por generación de residuos. Finalmente, la moción no sale adelante con los votos en contra del PP y las abstenciones de Vox y de Unidas Podemos.