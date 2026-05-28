Vía libre a la construcción del cuartel y viviendas para guardias civiles en Santa Gertrudis

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado, durante la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo, de manera definitiva, la cesión gratuita de una parcela municipal de 8.452 metros cuadrados en Santa Gertrudis, a favor de la Administración General del Estado para la construcción deuna nueva casa cuartel de la Guardia Civil. El grupo socialista y Vox han votado a favor de la propuesta, planteada por el Partido Popular, y el único voto en contra ha sido el del grupo municipal de Unidas Podemos. Al pleno de este mes también ha acudido una decena de alumnos de un curso mixto Administracion de la escuela de formación del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, ha explicado que desde el Consistorio hicieron "las cesiones necesarias para poder aumentar las parcelas ofrecidas en la isla" para este propósito. Esta propuesta, que sale adelante tras desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, permitirá avanzar en un proyecto considerado "de interés público por su vinculación directa con la mejora de los servicios de seguridad en el municipio y en el conjunto de la isla de Ibiza".

A su vez, la alcaldesa ha recordado que el acuerdo prevé que en caso de que el Estado no destine el terreno al uso previsto en un plazo máximo de "cinco años", esta cesión revertiría al patrimonio municipal. Además, ha recordado que el espacio cedido deberá destinarse exclusivamente a infraestructuras de la Guardia Civil, especialmente relacionadas con necesidades logísticas y de alojamiento de los agentes destinados a Ibiza. El objetivo es "ayudar a favorecer la estabilidad de las plantillas, mejorar las condiciones operativas del cuerpo y reforzar la capacidad de respuesta y la seguridad ciudadana". Asimismo, el expediente recoge que la ubicación propuesta "ha sido validada técnicamente por el organismo estatal competente y que la parcela no está afectada por planes urbanísticos en tramitación ni se prevé necesaria para uso municipal durante los próximos años".

Las reacciones de los grupos

El socialista Alan Ripoll ha aludido a la reciente noticia de Diario de Ibiza que describe que el 40% de las viviendas de la isla están en manos de solo el 16% de los propietarios. "Cuatro sociedades concentran la propiedad de 637 inmuebles residenciales en Santa Eulària", ha denunciado: "En este municipio, los fondos de inversión, los fondos buitre y las sociedades campan a sus anchas. Espacios y terrenos que se deberían haber destinado a otras cosas o que son rústicos y directamente no se deberían construir se están dando para crear viviendas. Tanto los socialistas como a los vecinos y vecinas de Santa Gertrudis no nos gusta que se construya en un solar al otro lado de la carretera, pero menos aún nos gusta que guardias civiles vivan en condiciones precarias".

Por parte del grupo Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente ha afirmado que se va a construir "en una parcela rústica que es de todos para segregar la parcela de más de 32.000 metros cuadrados y afectada por restos arqueológicos. Además, pone en peligro la movilidad y la fluidez del tráfico en Fruitera. Se saltan toda la normativa legal de urbanismo", ha asegurado. "Estamos de acuerdo en que la Guardia Civil es esencial para garantizar la seguridad y no nos podemos permitir que haya cadetes viviendo en coches", ha comentado, antes de explicar el sentido negativo de su voto: "Decimos que no por lo que dicen también los vecinos: no es el lugar idóneo y no es la movilidad lo que se está primando".

"Desde Vox somos conscientes del problema de vivienda que hay en la isla y la isla merece seguridad, no vamos a poner ningún problema en que la Guardia Civil tenga unas instalaciones adecuadas y votamos a favor", ha dicho Paula Salsoso del grupo municipal de Vox.

Para cerrar el debate, la alcaldesa ha asegurado que la parcela está céntrica y el cuartel podrá dar servicio a varios núcleos de población y que, "cuando se les explica bien", la mayoría de vecinos están de acuerdo.