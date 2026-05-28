El pádel conquista Ibiza con su primer torneo Enjoy Ibiza

El Club de Pádel Punto de Oro acogió la semana pasada el I Torneo de Pádel Enjoy Ibiza, una cita deportiva y social organizada por el club de turismo activo Enjoy Ibiza Activities, impulsado por Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, con la colaboración de diferentes empresas asociadas y la financiación del Consell Insular de Ibiza.

La primera edición del campeonato reunió a más de 160 participantes durante una semana marcada por el deporte, el buen ambiente y las experiencias vinculadas al ocio activo en la isla. De lunes a domingo, jugadores y aficionados disfrutaron de una competición en la que el pádel fue el gran protagonista, pero también el punto de encuentro perfecto para compartir momentos y descubrir nuevas formas de vivir Ibiza.

I Torneo de pádel en Ibiza. / Andrea Rivi

El torneo se desarrolló en un ambiente de compañerismo, emoción y participación, consolidándose como una de las nuevas propuestas deportivas impulsadas por Enjoy Ibiza Activities. La cita combinó competición y convivencia, con el objetivo de promover una Ibiza activa, auténtica y abierta a experiencias diferentes tanto para residentes como para visitantes.

Viajes en globo, excursiones en kayak y sup yoga

Además del componente deportivo, los participantes optaron a premios ofrecidos por las empresas asociadas al club. Entre ellos figuraban experiencias como viajes en globo, excursiones en kayak, sesiones de sup yoga, rutas en meharis eléctricos, cursos de navegación y otras actividades pensadas para seguir descubriendo la isla desde una perspectiva diferente.

Jugadores en el I Torneo de pádel en Ibiza. / Andrea Rivi

El I Torneo de Pádel Enjoy Ibiza forma parte de un circuito compuesto por otros dos campeonatos más. Los mejores clasificados de las tres pruebas disputarán un Máster Final, que se celebrará el primer fin de semana en Girona y pondrá el broche de oro a este nuevo circuito deportivo y social.

Desde la organización han agradecido la participación de todos los jugadores, así como la implicación de colaboradores, empresas asociadas y entidades que han hecho posible el éxito de esta primera edición. También han destacado el gran ambiente vivido durante toda la semana en el Club de Pádel Punto de Oro.

Tras el estreno de esta primera cita, Enjoy Ibiza Activities anima a quienes no pudieron participar a sumarse a los próximos torneos y seguir disfrutando de las mejores experiencias deportivas y de ocio que ofrece Ibiza.