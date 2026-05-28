Turismo
Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury Destination: “El modelo de lujo debe estar basado en el respeto por la identidad de la isla"
El encuentro sirvió para reforzar la colaboración entre empresas y mantener el posicionamiento internacional de Ibiza
Ibiza Luxury Destination ha reunido a sus asociados en un desayuno de trabajo celebrado en el hotel Riomar Ibiza para presentar su nueva estrategia de sostenibilidad y reforzar su apuesta por un modelo turístico premium responsable.
El plan, desarrollado junto a la consultora Honu Projects, ha definido una hoja de ruta con acciones y objetivos concretos para las empresas asociadas. La iniciativa ha buscado consolidar Ibiza como un destino de referencia en turismo de excelencia, con un enfoque centrado en la sostenibilidad y el compromiso con el entorno.
La estrategia ha puesto el foco en la protección del patrimonio natural, cultural y social de la isla. Además, ha incorporado medidas orientadas a fortalecer el tejido económico local y a promover prácticas responsables dentro del sector turístico.
Mantener la posición de Ibiza
La presidenta de Ibiza Luxury Destination, Nuria Moreno, ha defendido durante la jornada un "modelo de lujo basado en la autenticidad y el respeto por la identidad de Ibiza". Moreno ha señalado la importancia de mantener el equilibrio entre exclusividad, sostenibilidad y experiencia turística.
La entidad también ha destacado que muchos de sus asociados ya han aplicado políticas ESG y cuentan con certificaciones vinculadas a la sostenibilidad. El nuevo marco ha permitido coordinar y ampliar esas acciones bajo una estrategia común.
El encuentro además ha servido para reforzar la colaboración entre las empresas que integran el club y para compartir propuestas orientadas a mantener "el posicionamiento internacional de Ibiza dentro del segmento de alto nivel".
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