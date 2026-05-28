Premios para los escolares de Ibiza por sus trabajos sobre el Parlament y los valores

La democracia también se aprende dibujando, escribiendo subiendo a un escenario entre aplausos. El centro cultural Can Ventosa acogió este jueves la entrega de los premios de la categoría Ibiza de la XXII edición del concurso de dibujo 'Un Parlament per a tothom' y de la XIX edición del concurso de expresión escrita 'Valors i Parlament', una cita que convirtió el auditorio en una fiesta escolar cargada de nervios, emoción y compañerismo.

El acto estuvo presidido por el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, acompañado por el conseller de Educación, Antoni Vera; la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Pilar Costa; las diputadas Sandra Palau, Lourdes Cardona e Irantzu Fernández, y la vicepresidenta segunda y consellera insular de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón.

La jornada dejó una de esas imágenes que explican por sí solas el sentido del certamen: alumnos saltando en sus sillas, compañeros abrazándose, gritos de alegría al escuchar un nombre conocido y miradas de orgullo entre profesores y familias. Cuando se anunciaban los premios, los niños ganadores subían al escenario acompañados por sus maestros y, después, por toda su clase para recibir su premio y hacerse la fotografía. Algunos no podían contener los nervios; otros, directamente, corrían felices hacia sus puestos tras recibir el diploma.

Le Senne destacó la elevada participación de esta edición, con 2.818 dibujos y 1.674 redacciones presentadas por 110 centros de todas las islas, de los cuales 16 son de Ibiza. Según el presidente del Parlament, estas cifras confirman el interés creciente de los centros por una actividad que busca acercar la institución a los escolares. “El Parlamento no es solo el lugar donde se debaten las leyes, también es una institución abierta, cercana y capaz de escuchar a las nuevas generaciones”, señaló durante su intervención.

El funcionamiento y organización de la cámara

El objetivo de estos concursos es que el alumnado de sexto de Primaria conozca el funcionamiento, la organización y la composición de la cámara autonómica. Una tarea especialmente importante en Ibiza, donde el Parlament puede sentirse más lejano al estar físicamente ubicado en Palma. “Es una manera de acercarles la institución y que sepan qué se hace allí”, explicó Pilar Costa. El conseller Antoni Vera destacó la importancia de fomentar la expresión escrita y artística entre los escolares, así como el conocimiento de las instituciones democráticas.

Entre los trabajos premiados, el segundo premio de dibujo de la categoría Islas Baleares fue para Aurora Quiñónez, alumna del colegio Sa Graduada. En la categoría Ibiza de dibujo, el primer premio fue para Alexandra Ribas, del colegio L’Urgell; el segundo, para Antonio Palacios, del colegio Puig d’en Valls; y los terceros, para Martina Ferrer, del Colegio Sa Real, y Oliver Gómez, del colegio Sant Antoni de Portmany. El premio al dibujo original fue para Olivia Sanz, del colegio Can Coix.

En redacción, el primer premio de Ibiza recayó en Carla Ramos, del colegio Sant Ciriac de Santa Eulària; el segundo fue para Eric Marí, del colegio Santíssima Trinitat; y los terceros para Emma Cardona, del colegio Sa Joveria, y Nara Miranda, del colegio Can Misses. La redacción original fue para Carla Marí-Mayans, del colegio Nuestra Señora de la Consolación.

Carla Ramos, ganadora del primer premio de redacción, explicó que su texto hablaba del respeto “hacia las personas, el trabajo que hacen y todo el amor que tienen”. La alumna confesó que no le había costado mucho escribirlo porque ya tenía clara la idea. También dijo que, aunque aún imagina su futuro entre la docencia infantil o la veterinaria, no descarta algún día participar en política.

También hubo espacio para escuchar a los pequeños artistas. Oliver uno de los premiados explicó que con su dibujo quería transmitir que “el Parlament es muy importante”. Aseguró que le gusta mucho dibujar y que ya tenía pensada la idea desde hacía tiempo, incluso realizó con antelación algunos bocetos. Como muchos de sus compañeros, todavía está descubriendo qué quiere ser de mayor.