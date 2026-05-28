Adiós a otros dos históricos chiringuitos de Ibiza: Santa Eulària defiende que ha hecho todo lo posible para evitar su demolición

"En relación a los dos chiringuitos de Cala Llonga... El presidente del Consell, Vicent Marí, hizo una visita en Es Puetó porque ha dicho Costas que ya no se puede mantener, parece que en Cala Llonga tenemos la misma situación de demolición. Nos gustaría saber qué actuaciones se han hecho al respecto, si se prevé que se instale algún otro tipo de chiringuito que no sea de obra, que parece que es lo que no quiere Costas...". Estas son las preguntas que le lanza Alan Ripoll, del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Eulària, a Antonia Picó Pérez, concejala de Igualdad, transparencia y acción social en el turno de ruegos y preguntas del pleno correspondiente al mes de mayo.

"Estos quioscos tuvieron una concesión administrativa en el 1989 para 20 años. Nosotros en el 2007 ya hicimos una solicitud temporal y volvimos a pedir una renovación del proyecto. En el 2021 nos informan desfavorablemente desde Costas", explica Picó.

Qué hicieron entonces

"Nosotros empezamos con trámites de audiencia, alegaciones municipales, resoluciones denegatorias, requerimientos previos, requerimiento de cese, volvemos a hacer acta de revisiones junto con ellos, inicio de otro expediente...", enumera la concejala sobre todo lo que se hizo para evitar la demolición del chiringuito: "Alegaciones al inicio, dado que nos abren un expediente sancionador, porque seguimos intentando con recursos y alegaciones, alegaciones al inicio del proceso sancionador, propuesta de resolución, nos vuelven a hacer una resolución sancionadora, recurso de alzada...", sigue Picó.

Después hacen un "nuevo proyecto básico": "Porque cuando se traspasan las competencias de la demarcación de Costas al Govern balear, ahí vimos un poco la luz y dijimos 'vamos a volver a plantear una nueva solicitud a Costas desde el Govern balear'". Asimismo, "el informe técnico sigue siendo desfavorable porque ellos prácticamente dicen que la resolución ya está tomada desde la demarcación de Costas del Gobierno, dependiendo del Ministerio, entonces, no nos admiten", continúa la concejala. Recientemente, afima: "Hemos hecho otro requerimiento previo a la inadmisión. Está claro que de momento estamos peleando".

Qué alternativas proponen

"Estamos haciendo un proyecto de demolición de uno de los quioscos, el más alejado, porque queremos intentar salvar parte del otro, o todo, a poder ser, por un interés general: para el tema de los servicios públicos, para tener almacenaje de salvamento, hacer unos aseos en condiciones, adaptados con zona de sombra para personas mayores o en lactancia...", sostiene Picó sobre el futuro de los quioscos.

"Por una parte, estamos intentando redactar un proyecto de demolición. Por la otra parte, vamos a ver si podemos adecuar [con los servicios mencionados]... Pero, al mismo tiempo, vamos a intentar pedir algún chiringuito temporal, para dar un servicio como en el resto de playas", asegura Picó, que añade: "Nos dicen que no respetamos las distancias con otros sitios que son como restaurantes, bares... donde se pueden dar todos los servicios de restauración". "Estamos con varios frentes abiertos y vamos a ver la mejor solución posible", concluye la concejala.