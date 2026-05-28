Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Eulària para intentar evitar la inminente demolición de los chiringuitos de Cala Llonga

"En relación a los dos chiringuitos de Cala Llonga... El presidente del Consell, Vicent Marí, hizo una visita en Es Puetó porque ha dicho Costas que ya no se puede hacer, parece que en Cala Llonga tenemos la misma situación de demolición: para el equipo de gobierno, nos gustaría saber qué actuaciones se han hecho al respecto, si se prevé que se instale algún otro tipo de chiringuito que no sea de obra, que parece que es lo que no quiere Costas...". Estas son las preguntas que le lanza Alan Ripoll del grupo socialista del Ayuntamiento de Santa Eulària a Antonia Picó Pérez, concejala de Igualdad, transparencia y acción social en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo.

"Estos quioscos tuvieron una concesión administrativa en el 1989 para 20 años. Nosotros en el 2007 ya hicimos una solicitud temporal en tanto en cuanto volvíamos a pedir una renovación del proyecto. En el 2021 nos informan desfavorable de Costas", explica Picó.

Qué hicieron entonces

"Nosotros empezamos con trámites de audiencia, alegaciones municipales, resoluciones denegatorias, requerimientos previos, requerimiento de cese, volvemos a hacer acta de revisiones junto con ellos, inicio de otro expediente...", lista la concejala sobre todo lo que se hizo para evitar la demolición del chiringuito: "Alegaciones al inicio, dado que nos abren un expediente sancionador, porque seguimos intentando con recursos y alegaciones, alegaciones al inicio de sancionador, propuesta de resolución, nos vuelven a hacer una resolución sancionadora, recurso de alzada...", sigue Picó.

Después hacen un "nuevo proyecto básico": "Porque cuando se traspasan las competencias de la demarcación de Costas al Govern balear, ahí vimos un poco la luz y dijimos 'vamos a volver a plantear una nueva solicitud a Costas desde el Govern balear'". Asimismo, "el informe técnico sigue siendo desfavorable porque ellos prácticamente dicen que la resolución ya está tomada desde la demarcación de costas del Gobierno, dependiendo del ministerio, entonces, no nos admiten", afirma la concejala. Recientemente, explica: "Hemos hecho otro requerimiento previo a la inadmisión. Está claro que de momento estamos peleando".

Qué alternativas proponen

"Parece ser que estamos haciendo un proyecto de demolición de uno de los quioscos, el más alejado, porque queremos intentar salvar parte del otro, o todo, a poder ser, por un interés general: para el tema de los servicios públicos, para tener almacenaje del departamento de salvamento, hacer unos aseos en condiciones, adaptados con zona de sombra para personas mayores o en lactancia...", sostiene Picó sobre el futuro de los quioscos.

"Por una parte, estamos intentando redactar un proyecto de demolición. Por la otra parte, vamos a ver si podemos adecuar [con los servicios mencionados]... Pero, al mismo tiempo, vamos a intentar pedir alguno temporal, para dar un servicio como en el resto de playas", asegura Picó, que añade: "Nos dicen que no respetamos las distancias a otros sitios que son como restaurantes, bares... donde se puede dar todos los servicios de restauración". "Estamos con varios frentes abiertos y vamos a ver la mejor solución posible", concluye la concejala.