Cultura
Ibiza recibe a Bob Holman, icono de la poesía escénica de Nueva York
El festival 'Poetiuses' se desarrollará en la isla del 30 de julio al 2 de agosto
El poeta beat Bob Holman actuará en Ibiza este verano invitado por el festival 'Poetiuses', que celebrará su segunda edición entre el 30 de julio y el 2 de agosto en espacios como la sala JazzTa Bé, el Mercado de Sant Joan y el Hotel Mondrian, entre otros.
Holman, de 78 años y considerado por la organización una "leyenda viva de la poesía americana", llegará desde Nueva York para participar en una cita que "continúa su propuesta de recuperar la Ibiza más poética y artística, trayendo poetas y artistas de todo el mundo y comunicando Ibiza con otras islas".
Coordinador del Poetry Project en los años 70, director del Nuyorican Poets Café en los 80 y 90, y fundador del Bowery Poetry Club en el año 2000, Holman ha impulsado el slam poetry y la poesía escénica desde sus inicios, mezclándola con música, visuales o stage performance.
Coetáneo de Allen Ginsberg, Hettie Jones, Anne Waldman, John Giorno o Pedro Pietri, el poeta no ha dejado de investigar las posibilidades del lenguaje y ha sido un defensor de las lenguas minorizadas y en peligro de extinción.
Desde la organización del festival señalan que Holman es "un verdadero espectáculo en escena" y destacan que no es frecuente verlo por Europa. Su visita a la isla está prevista para los primeros días de agosto.
El músico inglés Paul Deaves, la artista gallega Vanesa Álvarez, el poeta menorquín Damià Rotger y la poeta mallorquina Iolanda Bonet son otros de los artistas confirmados para esta edición de Poetiuses.
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