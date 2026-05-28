Ibiza recibe a Bob Holman, icono de la poesía escénica de Nueva York

El poeta beat Bob Holman actuará en Ibiza este verano invitado por el festival 'Poetiuses', que celebrará su segunda edición entre el 30 de julio y el 2 de agosto en espacios como la sala JazzTa Bé, el Mercado de Sant Joan y el Hotel Mondrian, entre otros.

Holman, de 78 años y considerado por la organización una "leyenda viva de la poesía americana", llegará desde Nueva York para participar en una cita que "continúa su propuesta de recuperar la Ibiza más poética y artística, trayendo poetas y artistas de todo el mundo y comunicando Ibiza con otras islas".

Coordinador del Poetry Project en los años 70, director del Nuyorican Poets Café en los 80 y 90, y fundador del Bowery Poetry Club en el año 2000, Holman ha impulsado el slam poetry y la poesía escénica desde sus inicios, mezclándola con música, visuales o stage performance.

Coetáneo de Allen Ginsberg, Hettie Jones, Anne Waldman, John Giorno o Pedro Pietri, el poeta no ha dejado de investigar las posibilidades del lenguaje y ha sido un defensor de las lenguas minorizadas y en peligro de extinción.

Desde la organización del festival señalan que Holman es "un verdadero espectáculo en escena" y destacan que no es frecuente verlo por Europa. Su visita a la isla está prevista para los primeros días de agosto.

El músico inglés Paul Deaves, la artista gallega Vanesa Álvarez, el poeta menorquín Damià Rotger y la poeta mallorquina Iolanda Bonet son otros de los artistas confirmados para esta edición de Poetiuses.