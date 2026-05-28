Ibiza aprueba recuperar la Antiga Universitat, la Capella del Salvador y el baluarte de Santa Tecla

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves, en sesión plenaria ordinaria y a propuesta del grupo municipal del PP, iniciar el procedimiento para revocar y extinguir la cesión de uso realizada hace más de medio siglo al Estado de varios inmuebles emblemáticos de Dalt Vila: Antiga Universitat, la Capella del Salvador con sus bajos y el baluarte de Santa Tecla, además del patio exterior de acceso a este último.

La propuesta ha salido adelante con el argumento de que, transcurridos más de 50 años desde el acuerdo plenario de 27 de mayo de 1975 que ratificó la cesión, resulta “necesario” que la gestión y uso de estos espacios vuelva a ser municipal “en beneficio de la ciudadanía y en línea con su valor patrimonial, cultural e histórico”, según la edil de Patrimonio, Carmen Domínguez.

Uno de los principales motivos expuestos por el equipo de gobierno hace referencia al baluarte de Santa Tecla, considerado un enclave clave dentro del recinto amurallado renacentista de Ibiza, declarado Patrimonio de la Humanidad. El Ayuntamiento sostiene que desde hace décadas trabaja en la recuperación, conservación y puesta en valor de las murallas y de su recorrido perimetral por rondas y baluartes, concebidos también como miradores naturales sobre la ciudad y su entorno. Sin embargo, el paseo se encuentra actualmente interrumpido precisamente en el baluarte de Santa Tecla, el único punto del circuito que no puede recorrerse de manera continuada. El Consistorio considera por ello “necesario” recuperar su uso y gestión directa para incorporarlo plenamente al itinerario patrimonial y turístico de las murallas.

"Incumplimiento del deber de conservación"

En cuanto a la Antiga Universitat y la Capella del Salvador, ambos inmuebles dejaron de destinarse a la finalidad que justificó la cesión de uso tras el cierre, en 2011, del Museo Arqueológico. La falta de utilización de estos bienes durante los últimos 15 años supone “un incumplimiento del deber de conservación”, se denuncia en la moción, y puede derivar en un deterioro de los inmuebles. Además, subraya que el cierre de estos espacios impide el acceso de la ciudadanía a unos bienes patrimoniales que, deberían estar “adecuadamente puestos al servicio de la colectividad”. La iniciativa se apoya también en informes emitidos el pasado 19 de mayo por la directora del Arxiu Històric de Ibiza y Formentera y por la técnica de Patrimonio municipal, en los que ambas concluyen la “necesidad y conveniencia” de que el uso y la gestión de estos espacios regresen al Ayuntamiento. Tras la aprobación inicial, el siguiente paso será notificar el acuerdo al Ministerio de Cultura, que dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones antes de que el procedimiento continúe su tramitación administrativa.

No obstante, el PSOE se ha opuesto (Unidas Podemos ha votado a favor). El edil socialista Pep Tur ha echado en cara a los populares que no especifiquen dónde se ubicará el actual Museo Arqueológico una vez recuperados esos edificios, además de “la nula comunicación con el propio Museo, lo cual es grave”. Los socialistas consideran que “la Universitat y la capilla pueden seguir siendo sede del Museo Arqueológico”. Al respecto, Domínguez ha replicado que la reversión no implica “que luego se ceda su uso al museo”. Ya hay técnicos, ha añadido, que estudian cómo realizar la recuperación del uso de esos espacios, “que dos generaciones no han podido disfrutar”, para luego abrirlos al público. Domínguez ha aprovechado para reprochar al Gobierno central cómo se comporta con este municipio: “Se ocupa bien poco de nosotros”. Y ha recordado que las inversiones solicitadas al Estado tanto para el acantilado de Dalt Vila como para el campo de boyas “siguen sin respuesta”; que “ya ha dicho que no” a la biblioteca nacional, y que el dinero de ayuda por la dana “aún está pendiente”.

Comunistas y ladrones de guante blanco

Se ha aprobado además en el pleno la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos que, según ha explicado el edil Rubén Sousa, incluye una rebaja de 90 a 75 euros del bono anual para residentes, así como la inclusión de sa Colomina-sa Real (con un total de 1.294 plazas), es Viver (1.258 plazas) y Marina Botafoc (1.016 plazas) como zonas azules. En total habrá 3.568 nuevas plazas.

La siguiente propuesta de acuerdo, para aprobar el canon del excedente variable del servicio de regulación y control del estacionamiento de vehículos, dio pie a un pique entre Sousa y la edil de UP Guadalupe Nauda. “Sé que ustedes [UP] son comunistas y lo que dice la ley no les importa”, ha dicho el popular, a lo que Nauda ha respondido que los populares “son ladrones de guante blanco”. Convertido ya el pleno en una especie de patio de colegio, Sousa, como era de prever, ha replicado que, para ladrones, los que hay en la bancada de enfrente, en referencia a PSOE y UP: “Si hay alguno ahora, es en la izquierda”.

Además, se ha comunicado que se pagaron “a dedo 282.000 euros”, según el PSOE, por gastos de Navidad; se ha rechazado la propuesta de UP sobre la regularización de la subvención de los gastos de veterinarios y crematorio, y los grupos se han enzarzado durante el debate de sendas mociones presentadas por el PSOE y el PP sobre el mismo tema: el Día Internacional contra la LGTBI-Fobia. Se ha aprobado sólo la del PP. UP votó a favor de ambas. Lo dicho por Nauda resume cómo fue el nivel de la discusión: “Se pelean a ver quién la tiene más larga”.

También han discutido con motivo de la moción de UP contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza, que incluía un punto aportado por los socialistas. Aunque todos dicen estar contra la ampliación, buscan la gresca hasta en este asunto. Sousa, por ejemplo, ha sugerido que tras esa ampliación podría haber “una mordida”. Aun así, fueron aprobados cinco de sus ocho puntos. Llama la atención que se rechazara, con los votos populares y la abstención de Vox, la propuesta de “oponerse a cualquier ampliación de la aviación privada y de lujo (…) por constituir un uso socialmente injustificable y climáticamente obsceno del territorio”.

Nauda ha recomendado a los ediles del partido ultra que, “por decencia”, no traigan a los plenos mociones contra los migrantes

Curiosamente, el PP presentó otra moción sobre el mismo tema, el Plan Dora III (la propuesta estratégica quinquenal de Aena para el periodo 2027-2031) muy similar. Esta sí fue aprobada, con el voto en contra del PSOE y el positivo de UP, a cuya edil le extrañaba que el PP se hubiera pasado “al lado oscuro del socialismo”, lo que colegía de las propuestas medioambientales y de sostenibilidad incluidas en esa moción.

Vox ha presentado una moción sobre la regularización de la inmigración que ha sido rechazada gracias a los votos del PP. Nauda ha recomendado a los ediles del partido ultra que, “por decencia”, no traigan a los plenos mociones de ese tipo. También se ha opuesto al pleno otra moción Vox para la adaptación de la normativa de obras en periodo estival, de manera que no se puedan ejecutar en la Marina desde el 15 de abril y hasta mediados de octubre.