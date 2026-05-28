Primera donación de órganos a corazón parado en el hospital de Ibiza

"Es un día histórico para el Área de Salud de Ibiza y Formentera". Así resume la consellera de Salud del Govern, Manuela García Romero, en los pasillos de Can Misses, la puesta en marcha del programa de donación en asistolia controlada, una modalidad que permite donar órganos tras una parada cardiorrespiratoria y que seguía siendo la gran asignatura pendiente del hospital ibicenco. La primera donación se ha realizado este mes de mayo y marca un punto de inflexión para las Pitiusas, el único territorio de Baleares donde todavía faltaba implantar este procedimiento.

García sostiene que se trata de "una asignatura pendiente" a la que el Govern ha dado respuesta y recuerda que en la comunidad "faltaba el Área de Salud de Ibiza y Formentera". "Estamos pendientes desde el año 2017", reconoce la consellera antes de afirmar que "toda la comunidad balear es capaz de tener donantes en dos procedimientos": la donación clásica en muerte encefálica y la donación en asistolia controlada. Además, el hospital comienza este programa "de la forma más moderna", con una técnica que permite donar no sólo riñones, sino también hígado, resume García.

Por qué ahora sí

El cambio llega después de años de demora y, tal como explica el coordinador autonómico de Trasplantes, Miguel Agudo: "Estos años que el programa no lograba consolidarse, fue más que nada por problemas logísticos" para realizar la denominada "extracción superrápida". "Hemos estado trabajando en ello hasta que finalmente se han podido incorporar los equipos ECMO (un sistema de circulación extracorpórea de la sangre que mantiene oxigenados los órganos), lo que nos ha facilitado mucho poder empezar con el programa", explica.

Por otro lado, Agudo niega que la falta de profesionales específicos haya sido el obstáculo. "Falta de personal para el tema de trasplantes nunca hemos tenido", asegura la consellera, que aclara que "no hay un equipo fijo para cada donación, sino que se activa a profesionales del propio hospital cuando aparece un donante"

Qué cambia con la asistolia

La diferencia principal con la donación clásica está en el procedimiento. Agudo explica que en la muerte encefálica, el fallecimiento se produce por "un daño cerebral catastrófico" y el paciente llega al quirófano ya fallecido. En la asistolia controlada, en cambio, la muerte se produce tras la retirada de tratamientos que ya no son útiles ante una situación irreversible.

"La familia se despide de la persona que va a fallecer en quirófano como si estuviera en la UCI, pero con todo preparado para que, una vez certificada la muerte por parada cardiorrespiratoria, se actúe inmediatamente para preservar los órganos", detalla el coordinador autonómico. "En una llega ya fallecido al quirófano y, en la asistolia controlada, el fallecimiento se produce ya en quirófano", resume.

La consellera insiste en que la puesta en marcha del programa amplía la capacidad de donación de Can Misses. "Lo que hace el ECMO es mantener con oxigenación todos los órganos del paciente y, por lo tanto, tiene una mayor posibilidad no sólo de donar los riñones, sino también de donar el hígado", afirma García. Por otro lado, el coordinador de Trasplantes del Hospital Universitario Son Espases, Julio Velasco, remarca que la donación en asistolia cambia el mapa de los trasplantes porque antes "los pacientes que fallecían por parada cardíaca no podían ser donantes de órganos". "Este programa ha facilitado que personas que fallecen en estas circunstancias puedan ser donantes", añade.

Por su parte, Velasco apunta además a una tendencia ya consolidada: "En este momento, el número total de donantes a nivel nacional es mayor por donación en asistolia que por muerte encefálica". En Son Espases, hospital de referencia de la comunidad, el balance de este año es de "19 donantes de órganos, de los cuales 13 son donantes en asistolia controlada y seis en muerte encefálica". "El hecho de tener este programa en todos los hospitales va a hacer que tengamos un mayor número de donantes de órganos y eso nos va a permitir subir las tasas de donación en Baleares", añade.

La primera donación en asistolia controlada este año en Ibiza

En Ibiza, el año suma por ahora dos donaciones de órganos: una en muerte encefálica y la primera en asistolia controlada. "Seguro que vamos a tener un incremento en donaciones", afirma Agudo, aunque pide prudencia porque el programa acaba de empezar y se está siendo cauto en la selección de donantes.

"Cuando se pone en marcha una donación entran muchísimos profesionales", resume García y cierra la visita con un agradecimiento al equipo de Can Misses en este gran paso en el ámbito salud. Por último, pone el foco en la importancia del soporte familiar del fallecido en estos casos y añade que: "Nada de esto es posible si detrás no hay una familia, no hay un donante, no hay una persona que, en un momento muy difícil, hace un acto de solidaridad y da un paso adelante".