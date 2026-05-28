Encuentro espectacular con una familia de delfines en Ibiza

Lo que parecía una salida en barco cualquiera terminó convirtiéndose en un momento inolvidable. Una familia de delfines apareció frente a Tagomago y decidió acompañar durante varios minutos a la embarcación mientras nadaban y saltaban por encima del agua.

La sorpresa de los testigos, un grupo de turistas que contrataron un tour en lancha por la costa, se puede oír de fondo su emoción cada vez que uno de los cetáceos hace una acrobacia y se luce haciendo tirabuzones bajo el agua. Ahora, según han explicado, han decidido tatuarse las cordenadas exactas del lugar para recordar este momento tan especial.

Varios delfines adultos y al menos una cría se dejaron ver nadando alrededor de la embarcación, jugando con las olas como si también estuvieran disfrutando del paseo. El encuentro tuvo lugar en la zona de Cala Boix. En estas aguas es frecuente ver delfines, sobre todo en los meses más cálidos, cuando el mar está más tranquilo. Sin embargo, no es habitual que se acerquen tanto a las personas, tal como señala la tribulación: "Estaban muy cerca, no se suele ver que se acerquen tanto a nadie".

Aun así, los expertos recuerdan que lo importante es no acercarse demasiado ni alterar su comportamiento. Lo ideal es disfrutar del momento con calma y dejar que sigan su ruta sin molestias. Un regalo inesperado del mar que volvió a demostrar por qué Ibiza sigue sorprendiendo incluso a quienes creen conocerla bien.