Una treintena de alumnos de Ibiza podrán cursar el Bachillerato de Excelencia en la isla el próximo curso

La conselleria de Educación y Universidades inicia la elaboración de un anteproyecto para ampliar el centro de Formación Profesional de Ibiza. El departamento prevé incorporar nueva oferta formativa en el curso 2026-2027.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, comunicó esta medida durante su visita a la isla junto al director territorial de Educación en Ibiza, Juan Álvarez. Ambos acudieron al instituto Algarb, uno de los centros que implantará el Programa de Bachillerato de Excelencia a partir del próximo curso.

La conselleria informó en un comunicado de que el programa responde a la atención del alumnado con alto rendimiento académico y fija itinerarios con mayor nivel de exigencia, especialización y profundidad.

El instituto Algarb asumirá la referencia insular del Bachillerato de Excelencia. El centro contará con un aula de primero y ofrecerá 30 plazas en el curso 2026/2027. En Menorca, el programa se impartirá en el IES Joan Ramis i Ramis, también con 30 plazas. En Mallorca, el IES Llorenç Villalonga ofrecerá 70 plazas.

El Bachillerato de Excelencia incluirá las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. El modelo educativo incorpora investigación, reflexión crítica y trabajo autónomo del alumnado.

Premios Extraordinarios de ESO

La Conselleria convocó por primera vez los Premios Extraordinarios de ESO. Los ganadores obtendrán prioridad de acceso al Bachillerato de Excelencia. Un total de 128 alumnos de cuarto de ESO participan en las pruebas en Baleares. Mallorca reúne 92 estudiantes, Menorca 17 e Ibiza y Formentera 19.

Las pruebas incluyen ejercicios de matemáticas, lengua inglesa, un comentario histórico en catalán y un comentario científico en castellano. Los requisitos exigen haber cursado toda la ESO en centros del Estado, estar matriculado en cuarto de ESO en Baleares y contar con una nota media mínima de 9,35 en tercero.

El Ejecutivo autonómico vincula esta iniciativa con la estrategia educativa para reconocer el talento académico y ajustar los itinerarios formativos a los distintos perfiles del alumnado.