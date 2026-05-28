Courtois, de fiesta en Ibiza: el futbolista belga disfruta de la noche en una conocida discoteca

Thibaut Courtois ha vuelto a dejarse ver en Ibiza. El futbolista belga fue grabado durante una noche de fiesta en la discoteca UNVRS.

En las imágenes difundidas, el guardameta aparece en el interior del local disfrutando del ambiente de la noche ibicenca. Courtois vestía de manera informal, con una camiseta negra y unos vaqueros, un look sencillo con el que se mezclaba entre el público presente en la discoteca.

El futbolista también fue captado mientras grababa parte de la fiesta con su teléfono móvil. En el vídeo se le puede ver atento al ambiente del local, registrando con su móvil algunos momentos de la noche, como un asistente más dentro de la discoteca.

Su presencia no pasó desapercibida entre quienes se encontraban en UNVRS. Varios asistentes reconocieron al jugador y no dudaron en grabar el momento, lo que ha hecho que las imágenes de Courtois en Ibiza hayan comenzado a circular.

La escena vuelve a situar a Ibiza como uno de los destinos elegidos por figuras internacionales del deporte para disfrutar de unos días de ocio y desconexión. La isla, habitual punto de encuentro de rostros conocidos durante la temporada, suma así una nueva aparición de un futbolista de primer nivel en uno de sus locales nocturnos.

La discoteca UNVRS, que se ha convertido en uno de los nombres destacados de la noche ibicenca, fue el escenario en el que Courtois disfrutó de la fiesta. El portero belga se mostró relajado, vestido con ropa casual y con el móvil en la mano, grabando el ambiente mientras permanecía entre el público.