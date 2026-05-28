La consellera de salud sobre la agresión sexual a una paciente en el hospital de Ibiza: "No tendría que haber sucedido"

Durante su visita al hospital de Ibiza con motivo de la consolidación del programa de donación de órganos en asistolia controlada, la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, se ha referido a la agresión sexual sufrida por una paciente ingresada en el Hospital Can Misses y la ha calificado de "hecho deleznable". Además ha afirmado que el Área de Salud de Ibiza y Formentera ya ha empezado a adoptar medidas para reforzar la seguridad en el centro.

"En primer lugar, quiero dar toda mi solidaridad tanto a la víctima como a sus familiares", señala García en declaraciones a los medios. La consellera insiste en que se trata de "un hecho que no tendría que haber sucedido" y recuerda: "Estamos hablando de algo grave como lo es una agresión sexual".

Las puertas ya cuentan con un sistema de identificación

El caso se produce después de que un hombre ajeno al hospital accediera de madrugada a una planta de hospitalización y agrediera presuntamente a una paciente ingresada. Según ha explicado el Área de Salud, el agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al interior del centro.

García confirma que el acceso se produce por "una apertura manual y a la fuerza de una puerta", y afirma que ya se han tomado medidas porque "las puertas ya tienen identificación" y se ha implantado "un sistema para poder abrirlas".

La titular balear de Salud añade que se ha hablado con los profesionales del centro para "fortalecer la seguridad en todas las áreas" y que las medidas "se irán llevando a cabo" tras valorar "todas las posibles que sean necesarias". Además, García apela también a la colaboración interna de los trabajadores del hospital. "Todos los que trabajamos aquí funcionamos en red y tenemos que estar un poco ojo avizor ante todo el que nos parezca que venga con intenciones no adecuadas", indica con el objetivo de que se pueda "dar un aviso rápido" y seguir "reforzando la seguridad".