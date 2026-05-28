El Consell de Ibiza refuerza su apoyo a la caza con una ayuda de más de 86.000 euros

El Consell de Ibiza y la Federación Balear de Caza han firmado un convenio de colaboración para este año 2026 por un importe de 86.461 euros destinado al fomento de la actividad cinegética y a la conservación y mantenimiento de los recursos cinegéticos de la isla.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Consell, Vicent Marí, y la presidenta de la Federación Balear de Caza, Marta Lliteras. Al acto también ha asistido el director insular de Agricultura, Joan Marí.

Mediante este convenio, el Consell apoya las diferentes actividades que desarrolla la Federación en la isla, orientadas tanto a la promoción de la caza deportiva como a la conservación del medio natural y la mejora de los hábitats rurales, según recoge el acuerdo.

El Consell firma con la Federación de Caza un convenio para mantener cotos y recursos cinegéticos en Ibiza. / Consell de Ibiza

Entre las actuaciones previstas dentro de este proyecto para el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 figuran la "organización de pruebas deportivas y campeonatos de caza", el "servicio de guardería y vigilancia de los cotos, la mejora de hábitats, el mantenimiento de abrevaderos y comederos, así como el control de especies invasoras".

El convenio también permitirá continuar impulsando "actuaciones de recuperación de terrenos y bancales, tareas agrícolas y de limpieza de zonas rurales con los tractores adquiridos gracias a ayudas anteriores del Consell", además de reforzar los recursos materiales y humanos destinados a estos trabajos.

La Federación Balear de Caza prevé para este año la realización de una veintena de pruebas deportivas por toda la isla, entre ellas pruebas de compak sporting, recorridos de caza y pruebas de podenco ibicenco, con el objetivo de continuar mejorando la formación y cualificación técnica del colectivo de cazadores.