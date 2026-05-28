Playas en Ibiza: Cerrada una playa de Sant Antoni por un nuevo vertido de aguas fecales

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha cerrado de forma preventiva la playa de s'Arenal tras detectarse un vertido de aguas residuales provocado por la rotura de una tubería en la calle dels Amaradors, que ha desembocado en el torrente des Regueró y, posteriormente, en la zona de baño. Se trata de un episodio más en esta playa, que cada año sufre cierres por vertidos de aguas fecales, una situación que sigue sin solucionarse a pesar de las denuncias y quejas de bañistas, residentes y comerciantes de la zona.

Según ha informado el Ayuntamiento, la avería se ha producido en la conducción que une el sistema de bombeo denominado 'La Antigua', encargado de impulsar las aguas residuales desde el núcleo urbano hasta la depuradora. Como consecuencia de la rotura, se ha producido un desbordamiento en la red de saneamiento que ha alcanzado la red de pluviales y ha terminado desembocando en la playa por gravedad.

Tras detectarse la incidencia a primera hora de este jueves, el Ayuntamiento ha "activado de inmediato el protocolo de seguridad" y ha ordenado el cierre temporal de la playa, con la prohibición del baño de manera preventiva. Asimismo, y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, se ha "solicitado de forma urgente la toma de muestras del agua" para su análisis, con "el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad sanitaria de la zona de baño".

Bandera roja en la torre de socorristas. / A.S.A.

Trabajos de reparación

Los operarios de Aqualia han logrado frenar el vertido y trabajan en la reparación de la rotura, cuya finalización prevén durante esta misma mañana. De forma paralela, se están realizando trabajos de limpieza y desinfección en la zona afectada mediante tareas de hipercloración.

"El cierre preventivo de la playa se mantendrá hasta que quede garantizada la total eliminación del vertido y los resultados de las analíticas confirmen que el agua reúne las condiciones adecuadas para permitir la reapertura al baño", finalizan desde el Consistorio.