El CEPA Sant Josep mantendrá su actividad en Cala de Bou y se trasladará en diciembre a las nuevas instalaciones del SOIB

El CEPA Sant Josep mantendrá su actividad en Cala de Bou y se trasladará a partir del mes de diciembre a las nuevas instalaciones del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), actualmente en construcción y situadas cerca del centro actual. Así se acordó en la reunión mantenida este miércoles por la tarde entre el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, el director territorial de Educación en Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y la concejala de Educación, María José Ríos.

El encuentro sirvió para abordar la situación del CEPA Sant Josep en Cala de Bou y para garantizar la continuidad del servicio en este núcleo, con "el objetivo de que los vecinos dispongan de una oferta formativa de personas adultas cercana y vinculada a su entorno", segñun un comunicado de la conselleria de Educación.

Según el acuerdo alcanzado, hasta el mes de diciembre el CEPA Sant Josep dispondrá de dos aulas externas a las actuales instalaciones de Cala de Bou. A partir de entonces, estas aulas se trasladarán a las nuevas dependencias del SOIB, "un cambio que permitirá contar con espacios adecuados para asegurar la continuidad y calidad de la formación", destaca la nota.

Este traslado se produce porque la formación pasará a formar parte del ámbito educativo, lo que permitirá ordenar el servicio y dotarlo de los recursos necesarios para mantener la actividad del CEPA en Cala de Bou.

Con este acuerdo institucional, la Conselleria de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Sant Josep "refuerzan su compromiso con una formación accesible y de proximidad para la ciudadanía de Cala de Bou y del conjunto del municipio", añade la nota.

Inversiones en Sant Josep

Durante la reunión, Vera y Roig también realizaron un seguimiento del convenio suscrito entre la Conselleria y el Ayuntamiento para la mejora de varias infraestructuras educativas de Sant Josep. Este acuerdo prevé una inversión total de 455.374,88 euros destinada a actuaciones en los colegios CEIP Sant Jordi, Can Guerxo, l’Urgell y ses Planes.

Las intervenciones previstas incluyen la instalación de toldos, la renovación del pavimento de los patios y la reforma de los baños, con el objetivo de mejorar las condiciones de los centros educativos del municipio.