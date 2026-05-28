Cuidado con el borrador de la Renta: el Govern alerta de que no incluye las deducciones autonómicas

El vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha lanzado una advertencia este jueves a los contribuyentes de Baleares de cara a la campaña de la renta de 2025: "No acepten el borrador de la Agencia Tributaria Estatal de forma automática y sin revisar".

Durante la presentación de la campaña 'Renta Ágil', en la que también ha participado el administrador tributario de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), Alberto Roibal, Costa ha recordado que el sistema estatal deja fuera de inicio las ventajas fiscales de la comunidad. "Los ciudadanos deben saber que los borradores no incluyen las deducciones autonómicas. Si creen que se las pueden aplicar, se debe hacer expresamente; es decir, no acepten el borrador de la agencia estatal sin revisar nada", ha enfatizado el conseller. "Las deducciones rebajan la carga fiscal, pero si no lo pones, no hay rebaja alguna", ha insistido.

Novedades

El objetivo del Ejecutivo autonómico -como bien ha recordado Costa- es consolidar su política de alivio fiscal. Para este ejercicio, la normativa balear incorpora tres novedades que buscan "ensanchar el número de beneficiarios", empezando por una nueva deducción dirigida a los arrendadores y propietarios de viviendas que hayan sufrido okupación ilegal durante 2025, o sobre las cuales se haya suspendido un desahucio de personas en situación de vulnerabilidad. "Esta medida está enfocada directamente a compensar los gastos de las víctimas de la okupación e 'inquiokupación'", ha detallado el conseller.

Los ciudadanos deben saber que los borradores no incluyen las deducciones autonómicas. Si creen que se las pueden aplicar, se debe hacer expresamente Antoni Costa — Conseller de Economía, Hacienda e Innovación

Asimismo, los trabajadores por cuenta propia reciben "un impulso importante" al equipararse a las familias numerosas o monoparentales en tres deducciones específicas, que son la adquisición de libros de texto, los gastos de conciliación para menores de 6 años (hijos o acogidos) y el alquiler de la vivienda habitual. Esta equiparación se traduce en una subida del límite de renta del 20% para poder acceder a ellas, "lo que generará un mayor ahorro para el colectivo", ha desgranado Costa. Por último, el Govern incrementa el límite máximo de deducción hasta el 30% para aquellas familias numerosas que formen parte de la categoría especial.

Costa ha sacado pecho de la evolución de la política tributaria del Govern, insistiendo en que la intención de que se ahorren lo máximo de impuestos es el objetivo principal. Según los datos desglosados por la conselleria, el impacto económico de las deducciones autonómicas ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En el año 2022, "el ahorro total para los ciudadanos era de 16,99 millones de euros. Con el cambio de ejecutivo en 2023, la cifra dio un gran salto hasta los 32,33 millones, consolidándose en la campaña de 2024 con 39,18 millones de euros de impacto. Esto supone un incremento del 130,5% en comparación con los datos de 2022", ha desglosado.

Roibal y costa, este jueves durante la presentación de la campaña 'Renta Ágil'. / Nair Cuéllar

Este aumento también se refleja en el volumen de ciudadanos que se benefician de estas medidas. En 2022, el número de contribuyentes de Baleares que aplicaba alguna deducción era de 64.413, mientras que en 2024 la cifra "escaló hasta los 101.418 beneficiarios, lo que representa un repunte del 72,9%". Paralelamente, el ahorro medio se ha situado en 352 euros por contribuyente, un 33,3% superior a la campaña de hace dos años. Para este ejercicio de 2025, con 24 deducciones vigentes, el conseller confía en que el impacto sea todavía mayor.

30 años de renta ágil

Por su parte, el administrador tributario de la ATIB ha recordado el hito que supone esta campaña, que "cumple 30 años desde que Baleares se convirtiera en la primera comunidad en poner en marcha el programa 'Renta Ágil' en 1997". En estas tres décadas de colaboración con el Estado, el servicio ha tramitado cerca de 900.000 declaraciones y ha atendido a unos 740.000 ciudadanos. Según ha recordado, el programa ha evolucionado desde sus inicios, "cuando solo se prestaba en las capitales, para descentralizarse a partir de 2011 e ir a los pueblos al comprobarse su enorme utilidad".

Para la presente campaña, continúan habilitados 16 locales "para atender a los 38 municipios a los que no llega la administración estatal", garantizando la equidad territorial en oficinas como la de Ciutadella, en Menorca, o la delegación propia con la que desde hace ya años cuenta la ATIB en Formentera, ha apuntado Roibal.

Los ciudadanos ya pueden solicitar su turno llamando al teléfono habitual, el 971 76 76 76

La campaña presencial se desarrollará de forma efectiva del 1 de junio al 30 de junio, y las previsiones apuntan a que se podrán confeccionar unas 6.000 declaraciones. No obstante, el servicio de cita previa por vía telemática y telefónica ya se ha activado. Roibal ha explicado que han decidido empezar a dar citas hoy mismo porque consideran que "abrir las líneas un viernes pensando ya en el lunes era demasiado precipitado". Los ciudadanos ya pueden solicitar su turno llamando al teléfono habitual, el 971 76 76 76.

Finalmente, ambos mandatarios han lamentado las restricciones temporales que impone el calendario nacional desde la pandemia, ya que el Estado centraliza el acceso informático a partir de junio y acorta la campaña a un solo mes. Costa ha concluido asegurando que "el Govern hace todo lo posible dentro de lo que permite la administración estatal", apuntando que si tuvieran más flexibilidad, podrían ayudar aún más a los ciudadanos.