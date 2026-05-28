Blanche vuelve a Ibiza más breve y más intensa: así será su residencia 2026 en Chinois.

Blanche, la comunidad de música electrónica y serie de eventos con sede en Londres, regresa a Ibiza con su tercera temporada y se trasladará a Chinois para ofrecer tres martes exclusivos durante el mes de junio: la cita será los días 2, 9 y 16 de junio. La organización ha dado a conocer el cartel de la primera jornada, formado por Afshin Momadi, Arodes, Enza, Marten Lou y Mont Rouge, que serán los encargados de inaugurar esta trilogía de eventos especiales.

Blanche explica en su comunicado que Ibiza ha sido parte fundamental de su historia durante tres veranos. Las dos primeras temporadas consecutivas permitieron a la marca consolidar sus cimientos en la isla, crear una comunidad de seguidores fieles y definir el tipo de sala que buscaba para su siguiente etapa. La elección para esta nueva fase es Chinois, The Sonic Temple of Ibiza.

El cambio de formato responde, según la organización, a una decisión deliberada. "Chinois es un espacio diseñado por y para la música, el tipo de sala en la que la pista es el centro de atención y el público acude por la propuesta sonora en sí misma. Tres noches nos dan el margen necesario para realizar una curaduría precisa de cada una de ellas, para traer a artistas con los que genuinamente queremos compartir cabina y para dotar a cada martes de su propia identidad", añade la marca.

Blanche define esta propuesta como "un concepto de residencia diferente. Más breve. Más intenso. Construido en torno a la acústica y el espacio, no simplemente en torno al calendario".

Este año, además, la marca lanzará su propio sello discográfico, con el objetivo de consolidar una trayectoria de casi diez años y formalizar la comunidad de artistas que ha crecido en torno a Blanche.

Fundada en Londres en 2017, Blanche ha producido más de 200 espectáculos en el Reino Unido e Ibiza, con una presencia recurrente en recintos emblemáticos de la capital británica como Alexandra Palace, KOKO, Troxy y HERE. Su propuesta sonora se mueve entre el deep house minimalista y un indie dance vanguardista, un sonido que la marca asegura haber construido con coherencia a lo largo de casi una década. Por sus eventos han pasado artistas como Black Coffee, Marco Carola, Sven Väth, Damian Lazarus y East End Dubs, junto a talentos emergentes de la escena londinense.

El cartel completo de 2026 para Chinois se anunciará de forma escalonada durante las próximas semanas. Según Blanche, los artistas seleccionados reflejan su esencia: figuras de renombre internacional junto a nombres que están definiendo la escena electrónica de Londres actualmente, con un sonido que transita desde el deep house hasta las vertientes más innovadoras del género.