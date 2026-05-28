Ciberseguridad en Ibiza: Santa Eulària alerta de un intento de suplantación de identidad con correos falsos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha detectado un intento de suplantación de su identidad a través de comunicaciones que simulan proceder de alguno de sus departamentos municipales según alertan en un comunicado.

El Consistorio recuerda a la ciudadanía que, siempre que reciba una comunicación del Ayuntamiento, debe comprobar que procede de una dirección de correo oficial del dominio municipal: @santaeularia.com.

El Ayuntamiento advierte además de que nunca solicitará información confidencial, datos bancarios, contraseñas ni documentación sensible a través de correos electrónicos no verificados.

Ante cualquier duda, el Consistorio recomienda no responder al mensaje, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos y contactar con el Ayuntamiento a través de los canales oficiales, mediante registro telemático oficial o de forma presencial en las oficinas municipales.