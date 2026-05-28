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Ciberseguridad en Ibiza: Santa Eulària alerta de un intento de suplantación de identidad con correos falsos

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía extremar la precaución y no facilitar datos personales, bancarios ni documentación sensible

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha detectado un intento de suplantación de identidad.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha detectado un intento de suplantación de identidad. / Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha detectado un intento de suplantación de su identidad a través de comunicaciones que simulan proceder de alguno de sus departamentos municipales según alertan en un comunicado.

El Consistorio recuerda a la ciudadanía que, siempre que reciba una comunicación del Ayuntamiento, debe comprobar que procede de una dirección de correo oficial del dominio municipal: @santaeularia.com.

El Ayuntamiento advierte además de que nunca solicitará información confidencial, datos bancarios, contraseñas ni documentación sensible a través de correos electrónicos no verificados.

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Ante cualquier duda, el Consistorio recomienda no responder al mensaje, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos y contactar con el Ayuntamiento a través de los canales oficiales, mediante registro telemático oficial o de forma presencial en las oficinas municipales.

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