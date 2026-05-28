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Pleno de Ibiza

Los aparcamientos de estos barrios de Ibiza serán también zona azul

La nueva regulación de estacionamiento en Ibiza suma tres nuevas áreas de zona azul, incluyendo Marina Botafoc, y abarata el bono para los residentes

Ayuntamiento de Ibiza.

Ayuntamiento de Ibiza. / DI

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves, durante el pleno municipal, la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos, una medida que contempla tanto la ampliación de las zonas azules como una rebaja en el coste del bono anual para residentes.

Según ha explicado el concejal de Movilidad, Rubén Sousa, el bono anual para residentes pasará de costar 90 a 75 euros. Además, la nueva regulación incorpora tres nuevos ámbitos al sistema de estacionamiento regulado: sa Colomina-sa Real, es Viver y Marina Botafoc.

En concreto, sa Colomina-sa Real sumará 1.294 plazas de zona azul, es Viver 1.258 y Marina Botafoc, 1.016. En total, la ampliación supondrá la creación de 3.568 nuevas plazas de estacionamiento regulado en la ciudad.

Tensión política durante el debate

El debate sobre la siguiente propuesta del orden del día, relativa a la aprobación del canon del excedente variable del servicio de regulación y control del estacionamiento de vehículos, derivó en un duro enfrentamiento verbal entre el edil popular Rubén Sousa y la concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda.

Durante su intervención, Sousa afirmó que "sé que ustedes son comunistas y lo que dice la ley no les importa", en referencia al grupo de Unidas Podemos. Nauda respondió acusando a los populares de ser "ladrones de guante blanco".

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El cruce de reproches continuó cuando el concejal popular replicó que "si hay alguno ahora, es en la izquierda", en alusión a los grupos del PSOE y Unidas Podemos, elevando aún más la tensión en una sesión plenaria marcada por los enfrentamientos políticos.

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