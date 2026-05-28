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Alfonso Romero se lleva el concurso ‘Ni un foc al bosc’

Alfonso Romero se lleva el concurso ‘Ni un foc al bosc’ | AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

Alfonso Romero se lleva el concurso ‘Ni un foc al bosc’ | AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

El alumno del colegio Mare de Déu de les Neus se impone en el certamen escolar de dibujo ‘Ni un foc al bosc’, que busca sensibilizar al alumnado sobre la prevención de incendios forestales y la importancia de la conservación de los bosques.

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