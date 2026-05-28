Aitana sorprende a dos fans con un saludo en Ibiza: "Tengo pelos de isla total"

Aitana ha vuelto a demostrar la conexión especial que mantiene con sus seguidores. La cantante protagonizó recientemente un momento de lo más espontáneo durante una visita a una galería de arte, donde no dudó en enviar un saludo en vídeo a dos fans, Alejandro y Karina, después de que una empleada del establecimiento le contara que eran amigos suyos.

La artista, que se encontraba disfrutando de una jornada tranquila, accedió a grabar unas palabras para ellos con total naturalidad. En el vídeo, Aitana aparece con gafas de sol y un top blanco, luciendo un estilo informal y muy veraniego. Su actitud cercana y desenfadada fue lo que más llamó la atención del breve mensaje, en el que se mostró sonriente y divertida.

“Estoy con unos pelos de isla total. Un beso muy grande”, dice la cantante en la grabación, en referencia al ambiente relajado de la isla y al momento improvisado en el que se encontraba. La frase, cargada de espontaneidad, refleja el tono cercano con el que Aitana suele dirigirse a sus seguidores cuando tiene ocasión.

La presencia de la cantante en la isla también ha generado expectación en los últimos días. Aitana fue vista recientemente en Las Dalias, uno de los espacios más conocidos y emblemáticos, donde disfrutó del ambiente del lugar. Durante su visita, un artesano tuvo la oportunidad de hacerse una fotografía con ella.

Estas apariciones han reforzado la imagen más natural y cercana de la cantante, que combina su intensa actividad profesional con momentos de descanso y desconexión. Su paso por la galería de arte y por Las Dalias ha dejado varias escenas comentadas por sus fans, especialmente este vídeo dedicado a Alejandro y Karina.

Aitana ha disfrutado de la isla en plena gira mundial, y mañana afrontará otro concierto de su 'Cuarto Azul World Tour' en Albacete.