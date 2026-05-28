Aeropuerto de Ibiza: Sin consenso en Sant Josep para el rechazo a la ampliación que proyecta AENA

Todos los grupos políticos que conforman el plenario de Sant Josep han asegurado este jueves que rechazan la ampliación del aeropuerto de Ibiza que plantea AENA. De hecho, se han presentado dos mociones para oponerse al proyecto del ente aeroportuario, una del equipo de gobierno y otra por parte de la concejala de Unidas Podemos (UP), Mónica Fernández, pero ninguna de las dos ha recibido un voto favorable por unanimidad.

El equipo de gobierno ha sacado adelante su propuesta con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, que echaba en cara al PP una contradicción «entre su discurso ante la prensa y unas políticas que han promovido el crecimiento turístico» que ahora tratan de contener. En cambio, los socialistas han apoyado la moción de UP porque apostaba por medidas contra la masificación, como la reducción de vuelos, una medida que ha sido rechazada de plano por el PP.

Por contra, los populares sí que han apoyado el resto de puntos de la moción de UP, que Mónica Fernández ha accedido a que se votaran por separado, y en los que no se aludía a un decrecimiento.

Comisión aeroportuaria

En sus críticas, el portavoz del PSOE, Vicent Roselló, ha insistido en que el Ayuntamiento de Sant Josep forma parte de la Comisión Aeroportuaria de Ibiza, al igual que el Govern balear, criticando que los representantes del PP no hayan aprovechado esos organismos para intentar frenar los planes de AENA. El alcalde, Vicent Roig, ha replicado que en la última reunión de esta comisión se les comentaron «las líneas generales» del Plan DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), sin informarles de los detalles de una ampliación del aeropuerto de es Codolar.

De hecho, en el turno de ruegos y preguntas del pleno, Roig ha asegurado que, este martes, recibió una llamada de la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, en la que esta le habría pedido disculpas «por no haber informado previamente» de este proyecto de ampliación.