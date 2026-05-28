Acabar con las microalgas y el agua verde de las playas de Portinatx, objetivo de la depuradora provisional del norte de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado por unanimidad en el pleno ordinario celebrado este jueves, 28 de mayo, la aprobación inicial del proyecto de construcción de la depuradora (EDAR) provisional de Portinatx, con un presupuesto total de 2.382.060,52 euros, IVA y resto de impuestos incluidos, y un plazo de ejecución previsto de siete meses.

La actuación, considerada estratégica por el Ayuntamiento, tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio de depuración en esta zona turística mientras se ejecuta la futura estación depuradora definitiva. El proyecto recibirá financiación del Govern balear, que el Consistorio considera un apoyo fundamental para hacer posible una infraestructura “largamente necesaria” para el municipio y para la protección del litoral de Portinatx.

La instalación provisional responde a la necesidad de sustituir temporalmente el actual sistema de depuración de Portinatx, que se encuentra obsoleto y no dispone de capacidad suficiente para tratar adecuadamente los caudales generados en la zona. Según el Ayuntamiento, esta situación afecta a la calidad del efluente vertido al medio marino en la bahía de Cala Portinatx y ha contribuido a episodios de proliferación de microalgas en las playas de Arenal Petit y Arenal Gros, un fenómeno que, aunque no genera perjuicio para los bañistas, sí altera la imagen del agua y perjudica la percepción ambiental y turística del entorno.

Tania Marí: "Una infraestructura provisional, pero absolutamente necesaria para proteger nuestro litoral"

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha destacado que esta actuación “es una pieza imprescindible para poder avanzar hacia la nueva depuradora definitiva de Portinatx sin dejar de garantizar en ningún momento un tratamiento adecuado de las aguas residuales”. En este sentido, ha subrayado: "Hablamos de una infraestructura provisional, pero absolutamente necesaria para proteger nuestro litoral, mejorar la calidad de las aguas de baño y dar respuesta a una demanda histórica de vecinos, establecimientos y visitantes de Portinatx”.

Marí también ha agradecido “el apoyo y el compromiso del Govern balear con Sant Joan de Labritja y, de forma especial, de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, sin cuya implicación esta actuación no habría sido posible”. La alcaldesa ha remarcado que “la colaboración institucional es imprescindible para desbloquear proyectos complejos, especialmente cuando hablamos de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento que son esenciales para el presente y el futuro del municipio”.

Una depuradora provisional de casi 2.000 metros cuadrados

La EDAR provisional se ubicará en una parcela urbana de titularidad municipal con una superficie de 1.814,95 metros cuadrados. La planta estará equipada con dos unidades de tratamiento biológico MBBR contenerizadas, con una capacidad máxima de tratamiento de 2 x 600 metros cúbicos diarios, además de pretratamiento, tanque de regulación, decantación secundaria, espesado de fangos, sistema de desodorización, conducciones de enlace, instalación eléctrica y obras auxiliares.

El objetivo principal es tratar los caudales de aguas residuales durante la fase de ejecución de la nueva EDAR definitiva de Portinatx, que será asumida por Abaqua, y mantener operativo un sistema eficiente durante el periodo estimado de obras, previsto en torno a dos años. Según la documentación técnica, la entrada en funcionamiento de la planta provisional supondrá una mejora sustancial del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, al reducir la contaminación del medio receptor y mejorar la calidad de las aguas de baño en Arenal Petit, Arenal Gros y es Portitxol.

Además de la EDAR provisional de Portinatx, el pleno ha abordado la aprobación del convenio de colaboración con Abaqua para la mejora del sistema de saneamiento y depuración asociado a las EDAR de Sant Joan, Cala Sant Vicent y Port de Sant Miquel. Este punto incluye la aprobación de la tercera adenda del convenio suscrito en 2021 y la mutación demanial interadministrativa de los terrenos y derechos necesarios para la ampliación y mejora de la EDAR de Cala Sant Vicent, manteniendo la titularidad municipal de los bienes.

Sant Joan quiere poner coto a los desmadres

El orden del día también ha incluido la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, una norma que tiene como finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, prevenir conductas que perturben la convivencia ciudadana y proteger tanto los bienes públicos como el entorno urbano y natural del municipio. Tras la aprobación inicial, el texto se someterá a información pública durante 30 días para que la ciudadanía pueda formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Con la tramitación de estos expedientes, el Ayuntamiento de Sant Joan asegura que avanza en la mejora de sus infraestructuras básicas, especialmente en materia de saneamiento y depuración, con el objetivo de reforzar la protección ambiental del municipio, garantizar servicios públicos esenciales y contribuir a un modelo turístico más sostenible y responsable.