Famosos en Ibiza
Snorkel, amor y arroz negro en la playa: la escapada de Ester Expósito y Mbappé a Ibiza y Formentera
La actriz española comparte imágenes de su estancia en la isla, avivando los rumores de su relación con el futbolista francés
Tras las primeras imágenes difundidas esta mañana sobre la escapada de Ester Expósito y Kylian Mbappé en Formentera, ahora ha sido la propia actriz quien ha avivado aún más los rumores con varias publicaciones en sus redes sociales. Aunque hasta el momento ninguno de los dos había compartido fotografías del viaje, Ester ya ha empezado a subir algunas instantáneas de diferentes momentos de sus vacaciones en la isla.
La actriz ha publicado varias imágenes en las que aparece disfrutando del paisaje mediterráneo, del mar y de algunos rincones de Formentera, dejando ver también el llamativo vestido verde que llevaba en las imágenes difundidas por el periodista Javi Hoyos. Un detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que rápidamente han relacionado las fotografías con los vídeos en los que aparecía junto al futbolista francés.
Hasta ahora, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé habían hecho referencias públicas a esta escapada ni habían mostrado contenido desde el mismo lugar, algo que había alimentado todavía más la expectación en torno a su supuesta relación. Sin embargo, estas nuevas publicaciones han servido para confirmar que la actriz continúa en Formentera disfrutando de unos días de descanso.
Los rumores sobre ambos se dispararon después de que Javi Hoyos compartiera dos vídeos en los que se veía a la pareja primero en un restaurante y después paseando discretamente por la playa antes de subir a un yate. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones sobre el vínculo entre la actriz española y el delantero francés.
Por el momento, ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse sobre su relación, aunque cada nuevo movimiento sigue generando una enorme expectación entre sus seguidores.
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