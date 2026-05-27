Sant Josep investiga la muerte de una perra tras un ataque y abre 13 expedientes sancionadores

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado 13 expedientes sancionadores por el ataque de varios perros ocurrido el pasado 21 de febrero en la zona de Can Lluqui, cerca de Cova Santa. El suceso causó heridas a una persona y provocó la muerte de una perra llamada Likha. La víctima sufrió lesiones que requirieron asistencia médica y puntos de sutura.

Horas después del ataque, Likha murió en una clínica veterinaria a causa de las heridas. La rápida actuación de la Policía Local de Sant Josep permitió identificar a los animales implicados y trasladarlos a las instalaciones municipales. Los informes policiales señalan que tres perros se encontraban en la zona y que dos participaron directamente en el ataque. Los agentes comprobaron que los animales circulaban sin bozal, sin correa y sin la supervisión obligatoria que exige la normativa sobre animales potencialmente peligrosos.

La investigación conjunta de la Policía Local y de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) detectó varias irregularidades administrativas. Dos de los perros carecían de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Tampoco figuraban correctamente inscritos en el registro municipal ni contaban con el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Los investigadores también detectaron incumplimientos relacionados con las medidas de seguridad obligatorias, entre ellas el uso de bozal y el control individualizado de los animales.

Sanciones y medidas cautelares

El Ayuntamiento ha acordado la apertura de 13 expedientes sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Según la Ley 50/1999 y la normativa complementaria, las multas podrían situarse entre 10.000 y más de 30.000 euros.

Además, el Consistorio aplicará medidas adicionales debido a la gravedad de los hechos. Entre ellas figura la retirada definitiva de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos a los propietarios de los perros implicados y el decomiso de los animales. Los perros permanecerán bajo custodia del CEPAD hasta que las autoridades resuelvan de forma definitiva su situación.

El Ayuntamiento ha descartado el sacrificio de los animales, una opción que contempla la legislación vigente, al considerar que los perros no deben asumir las consecuencias de la negligencia de sus propietarios.

"Actuaremos con contundencia"

La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, aseguró que el Ayuntamiento "actuará de forma implacable ante cualquier caso de tenencia irresponsable de animales, especialmente cuando se pone en riesgo la seguridad de personas y otros animales".

Bocú también subrayó "la importancia de la tenencia responsable, el cumplimiento estricto de la normativa y la necesidad de concienciar de que tener un animal implica derechos, pero también muchas obligaciones". La edil agradeció además "el trabajo rápido y coordinado de la Policía Local y de la UMA", así como la labor del personal del Cepad.

Desde el inicio del expediente, el Ayuntamiento asegura haber recibido presiones constantes de personas vinculadas a los propietarios de los perros y de algunas entidades animalistas que reclamaban la devolución de los animales. El Consistorio afirma que estas presiones no modificarán su compromiso con la seguridad pública, el bienestar animal y el cumplimiento de la legalidad.

Adeás, recuerda que los animales potencialmente peligrosos deben contar obligatoriamente con licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil, inscripción en el registro municipal y medidas específicas de seguridad, como el uso de bozal y correa en la vía pública.

Durante 2026, la Policía Local de Sant Josep y la UMA han tramitado 34 denuncias relacionadas con irregularidades en la tenencia de animales domésticos, entre ellas la falta de licencia o seguro, abandono, malas condiciones o ausencia de bozal. Además, ambos cuerpos han atendido 53 incidencias vinculadas con animales y han intervenido en 19 avisos por ataques: ocho contra otros animales y once contra personas.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad en la tenencia de animales domésticos y recuerda que el bienestar animal y la convivencia ciudadana exigen el compromiso de todos los propietarios.