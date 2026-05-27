Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes

Los cuadros que adornaban la oficina de inspección del Cuerpo General de Policía de Ibiza cuando Rafael Serrano de la Parte era su jefe dicen mucho de este controvertido personaje, cuya firma «aparece en todas las órdenes de deportación» de la familias de judíos alemanes que llegaron a Ibiza en los años 30 huyendo del régimen nazi. Que en su despacho tenía retratos de Hitler, Mussolini, Franco y José Antonio Primo de Rivera lo descubrió el periodista de Diario de Ibiza José Miguel L. Romero cuando buceaba en el archivo de la Policía Nacional en Ibiza con el permiso de su comisario, Manuel Hernández.

Allí, explica, se topó con un inventario de los muebles y enseres del despacho de Serrano que data de agosto de 1941. Este documento, dice el investigador, «es muy significativo» porque permite hacerse una idea de por qué el agente jefe del llamado hasta entonces Cuerpo de Investigación y Vigilancia «se ensañaba» con aquellos judíos alemanes residentes en Ibiza. Este listado es uno de los documentos inéditos que se incluyen en la edición ampliada de ‘Los indeseables’ que Romero acaba de publicar con Balàfia Postals. El libro lo presentarán el autor y su editora, Neus Escandell Tur, mañana a las 20 horas en Sa Nostra Sala, en Vila.

Inventario de la oficina de Inspección de la Policía en Ibiza cuando Rafael Serrano de la Parte era el jefe. / Archivo del Cuerpo de la Policía Nacional en Ibiza

Apunta el periodista que fue el Consell de Ibiza el que publicó la primera edición de esta obra por sugerencia del jurado del Premi d’investigació 8 d’agost 2014. Sin embargo, aquella primera tirada apenas tuvo distribución y Neus Escandell y el autor, con el beneplácito de la institución insular, decidieron retomar el proyecto incluyendo toda la información nueva recabada por Romero en estos años. Esta reedición ampliada lleva como subtítulo ‘Éxodo y expulsión de los judíos alemanes refugiados en Ibiza y Mallorca 1933-1953’.

Documentación inédita

‘Los indeseables’, que reconstruye la historia de un grupo de judíos alemanes que buscaron refugio en Ibiza en los años 30 del siglo XX, contiene ahora más documentación y fotografías. El libro habla también del papel que jugó Serrano en la elaboración de los informes sobre estos alemanes considerados «indeseables» por las autoridades españolas por el simple hecho de ser judíos o haberse casado con un hebreo, aunque no fueran practicantes.

En la edición de Balàfia Postals, a los relatos de las vidas de las familias Eberle-Holzinger, Wallach y Hanauer, se suma un nuevo capítulo. Está dedicado a los Sternau y los Stern, que también pasaron por la isla. En este caso huyeron de ella al estallar la Guerra Civil y, por tanto, el Gobierno español no les llegó a aplicar las leyes raciales nazis, como sí ocurrió con el resto de protagonistas de esta obra.

El autor de ‘Los indeseables’ recuerda que sobre Helmut Wallach, los siete hermanos Hanauer, y la pareja formada por Rudolf Eberle y Hermine Holzinger, así como sobre el hermano de esta última, Werner, pesó una orden de expulsión de España por ser hebreos. El motivo de esta medida, detalla el periodista, es que «había un acuerdo secreto entre España y Alemania por el cual se intercambiaban personas consideradas peligrosas, entras las que se contaban judíos y comunistas».

La deportación de este grupo de judíos alemanes residentes en Ibiza se logró paralizar en 1940, justo cuando el barco que les llevaba de la isla a la Península, ‘Jaime II’, atracaba en Alicante. Fue el hecho de haberse bautizado y convertido al catolicismo previamente y la intervención del nuncio del Vaticano en España, Gaetano Cicognani, lo que les salvó la vida.

Regresaron a Ibiza y tuvieron que empezar de cero una vez más, sometidos «al seguimiento continuo del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Ibiza, dirigido por Serrano, y a un control exhaustivo de todos sus bienes, incluido el dinero que tenían en los bancos». Todos, excepto los hermanos Hanauer, que se quedaron en Ibiza, se instalaron en América del Sur. También los Sternau y los Stern, que se fueron de la isla mucho antes, acabaron allí. Los primeros se fueron a Argentina y los segundos, a Colombia.

Walter Stern, fundador de Foto Estrella en Ibiza. / Archivo Alejandro Stern

Romero ya había citado a estas dos familias en otros libros, pero esta nueva edición de ‘Los indeseables’ ahonda en su paso por Ibiza con todo lujo de detalles gracias a la información recabada por Romero, proporcionada en su gran mayoría por los hijos nacidos en Ibiza de ambas parejas: Ursula Sternau, que vino al mundo en Vila en marzo de 1936 y que vive en Buenos Aires; y César Stern, de agosto de 1934, ya fallecido. También proporcionó fotografías la bisnieta de los Stern, Cynthia.

Cuenta el autor de ‘Los indeseables’ que a César Stern llegó por casualidad en 2016 «consultando partidas de nacimiento en la iglesia de Santo Domingo». «Me encontré con una solicitud que había hecho a esta parroquia para cambiar uno de sus nombres y gracias a esa petición supe que vivía en Cartagena de Indias y obtuve otros datos que me permitieron conseguir su teléfono a través de internet», detalla.

La violinista Elizabeth Munschau. / Archivo Alejandro Stern

La familia Stern

El segundo hijo de Walter Stern y Elisabeth Munschau le explicó muchas cosas sobre su familia, que estuvo en Ibiza de 1933 a 1936 y que regentó en la Marina la tienda Foto Estrella. Según su hijo, la época más feliz de sus vidas la pasaron en la isla. Gracias a él, averiguó que fue Elizabeth, y no Walter, como aparecía erróneamente en la prensa de la época, la que formó parte como violinista de un terceto de cuerda que actuó el 22 de enero de 1935 en un restaurante de la plaza del Parque junto al arquitecto Erwin Broner.

También el autor supo de otros detalles que se recogen en el libro, como que a Walter Stern lo detuvieron junto a otros dos alemanes por participar en las protestas que se produjeron porque el vapor alemán ‘Trapani’, que había atracado en el puerto de Ibiza, enarbolaba la cruz gamada.

César Stern tuvo la oportunidad de regresar a su isla natal en 1957 y conoció a su padrino, el farmacéutico César Puget Riquer y al sacerdote que le había bautizado, el archivero Isidor Macabich, del que existe un retrato realizado en Foto Estrella que aparece en ‘Los indeseables’ y que forma parte del Arxiu d’Imatge i So del Ayuntamiento de Ibiza.

Ilse Wallach y Roberto Sternau en su bar, El Puerto, en Vila. / Archivo de Ursula Sternau

La familia Sternau

Roberto Sternau e Ilse Wallach estuvieron en Ibiza entre 1935 y comienzos de 1937. Eligieron este destino posiblemente porque oyeron hablar de él en Düsseldorf, donde vivían antes de exiliarse. Esperaban encontrar un paraíso, pero, como cuenta su hija Ursula, se toparon con «una isla no culturizada» y sin agua corriente en la que enfermaron de tifus al poco de desembarcar en ella.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en Ibiza, quería fundar una librería, pero acabaron abriendo el bar El Puerto en la Marina. Ilse, que era bailarina contemporánea, odiaba cocinar. A Roberto, que era un declarado socialista, le denunciaron en Ibiza por ser comunista y le llevaron preso en 1936. Le salvó uno de los carceleros, que lo conocía y lo dejó escapar. Salieron huyendo de la isla y antes de instalarse definitivamente en Colombia pasaron por Francia y los Países Bajos.

Un dato llamativo que subraya Romero es que tanto César Stern como Ursula Sternau guardaron a fuego en su memoria los nombres de ‘Orazio’ y ‘Campana’, los barcos que les llevaron de España a América del Sur y que para ellos fueron «su salvación».